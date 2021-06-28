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聯合再生能源呼籲防疫挺農民 率先採購500箱芒果

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

Delta變種病毒入侵屏東，屏東縣政府落實加嚴防疫措施，然民生經濟仍受到影響。聯合再生能源（3576）已購買500箱的枋山愛文芒果，希望能拋磚引玉，帶動社會各界力量，支持屏東農民，以期能助農民度過難關。

國內太陽能廠龍頭聯合再生能源表示，知名的枋山愛文芒果正值收成時期，但因Delta病毒入侵屏東，媒體報導出現芒果訂單退貨潮。由於全台灣已是一日生活圈，防疫已是全島一命的作戰，聯合再生也表示，該公司長期支持台灣農業，希望能盡一己之力，已購買500箱枋山愛文芒果，支援屏東農民。

枋山愛文芒果每年都供不應求，據悉屏東縣府不僅已針對枋山地區農產品集貨加強防疫清潔消毒，各農產品集貨場均要求進場人員需進行體溫量測及消毒，農產品進場先存放於暫存區進行包裝盒消毒作業，農產品搬運至車輛後亦進行全車及產品包裝盒之消毒作業始發車運送，搬運工作人員及貨運司機均加強相關人員防護工作，希望全國各地消費者也能以行動證明，枋寮芒果今年不會因疫情而被嫌棄，進而損及農民辛勞與生計。

芒果 農民

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