暑期打工大軍出籠！最嚮往誠品、路易莎、麥當勞

七、八月的暑假即將正式來臨，受到疫情衝擊影響，今年計畫打工的大學生比例高達九成三，創下12年以來新高，根據yes123求職網今（28）日公布的「大學生暑期打工調查」顯示，大學生心中的夢幻暑期打工企業，在可複選狀況下，主要依序為：「誠品書店」(26.9%)、「路易莎咖啡」(26.3%)、「麥當勞」(25%)，以及「星巴克」(24.1%)、「家樂福」(23%)。其中「誠品書店」，更是取得「排行榜首位」的三連霸。

其他嚮往的暑假工讀單位，還有「統一超商」(21.9%)、「王品集團」(20.9%)、「全家便利商店」(18.5%)，以及「85度C」(16.9%)、「摩斯漢堡」(15.7%)。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於5月起受本土疫情衝擊，像是內需廠商、小型店家、攤商，開始縮短營業時間或甚至停業，導致在邁入暑假前夕，早已陸續暫停釋出打工名額，加上持續防疫三級警戒，使得7月上旬「微解封」無望，學生想馬上找到工讀機會恐怕更不容易。

楊宗斌建議，其實因應「疫情時代」，企業尋求數位轉型，譬如徵求網站小編、短片拍攝剪輯人員、直播主，皆給予「網軍世代」的學生更寬廣的兼差空間。假如經過暑假兩個月下來，工作表現佳、外包合作順利，除了開學後繼續上工外，持續累積實務經驗，未來畢業後，獲得原本工讀單位「邀約回聘」機率，也將跟著提高。

上述「大學生暑期打工調查」，是由yes123求職網於2021年6月10日到6月23日，以網路問卷進行抽樣，調查九月後仍在學的大專院校學生會員，有效問卷共1,139份，其中男性580份，女性559份，信心水準為95%，誤差值為正負2.9%。至於企業有效問卷共935份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。