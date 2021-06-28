北市推線上看屋申租 中南社宅截止倒數 一房型超搶手

疫情持續嚴峻，台北市首度實施社宅線上看屋，線上申租的中南社會住宅，已於6月9日開放申租，申租期限將至30日截止。北市都發局住宅服務科長陳正廷表示，截至6月25日下午5點止，已有1159人申請，其中以一房型最搶手，僅61戶開放申租，但截至上周五，已收到723人申請，截至目前，中籤率僅8.4%左右。

台北市都發局表示，中南社宅位於南港區舊莊街一段3巷3弄、大坑街交叉口，臨近大坑溪畔 ，周邊有胡適國小、市立圖書館舊莊分館、福山公園 、胡適公園、舊莊公園等，近中研院生活圈，這次提供一房型61戶、二房型39戶、三房型19戶，總計119戶租住，一房型經分級補貼後最低月租金為5600 元，適合青年就業族群承租。

儘管正值疫情期間，不過民眾線上申請仍踴躍，目前119戶申租截至上周五，已收到1159戶申請，其中一房型收到723人申請最搶手、二房型收到344件、三房型收到92件。

台北市長柯文哲積極推動「東區門戶計畫」，這次開放申租的中南社宅就是位於「東區門戶計畫」內， 建築外觀設計採「綠化植生牆 」，並結合雨水回收澆灌 ，實踐綠色節能內部結合居家保全、能源管理、智慧照明、安心返家等智慧功能，曾獲得銀級綠色建築及 銀級 智慧建築標章。

另外，大樓中庭以半戶外空間組合，低層樓逐層向上置入多元性的社交空間，包括多功能教室 等多元空間，讓老中青三代可自然融合，頂樓也設置社區共享廚房及屋頂農場。

都發局表示，中南社宅申租期限至6月30日截止，提醒因應防疫升級，這次招租不開放臨櫃收件及現場看屋，均採線上申請及郵寄等方式受理，有意申請民眾於6月30日下午5時前，採郵寄或線上送件，郵件時間以郵戳為憑，或至北市政府安心樂租網線上填寫申請書表及上傳相關文件，防疫期間請民眾多加利用線上申請。