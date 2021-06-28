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搶救疫情下的家庭生計 九成三大學生計畫暑假打工

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
今年有高達九成三的大學生透露，「有計畫」暑期打工，比例不但略高於去年的92.1%，前年的90.8%，更續創2012年以來的新高，且其中六成四更計畫兼兩份以上。本報資料照片
今年有高達九成三的大學生透露，「有計畫」暑期打工，比例不但略高於去年的92.1%，前年的90.8%，更續創2012年以來的新高，且其中六成四更計畫兼兩份以上。本報資料照片

「疫情年」衝擊許多家庭生計，根據yes123求職網今（28）日公布的「大學生暑期打工調查」發現，今年有高達九成三的大學生透露，「有計畫」暑期打工，比例不但略高於去年的92.1%，前年的90.8%，更續創2012年以來的新高，且其中六成四更計畫兼兩份以上。

大學生選擇在暑假打工的原因，在可複選狀況下，主要依序是：「賺生活費」(66.3%)、「賺學費」(53.4%)、「想存錢」(51.7%)，以及「增加社會經驗」(46.5%)、「有學貸壓力」(37.3%)。

而學生們每個月的目標，平均想賺進26,997元，代表合計兩個月，一整個暑假下來，總收入約為五萬四。

分析前述的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，顯見在「暑期學生打工族」當中，確實有人背負著沉重的經濟壓力，像是父母親的工作、事業，深受疫情衝擊，結果波及家中收入減少，使得大學生不僅想分擔家計，甚至被迫提前獨立過活；當然也有人想先累積一些職場實務經驗，希望能替未來的履歷加分。

楊宗斌也認為，大學生若單純為了外快，不得不在暑假打工，除了可能佔去很多休息時間，更犧牲掉自我進修時間。因此雙贏的方式，就是工讀內容，能和學校主修或職涯規劃有關，同時付出的心力與得到的薪資，兩者間能成正比；至於最幸運的狀況，就是在畢業前，獲得打工企業的正職工作邀約。

上述「大學生暑期打工調查，是由yes123求職網於2021年6月10日到6月23日，以網路問卷進行抽樣，調查九月後仍在學的大專院校學生會員，有效問卷共1,139份，其中男性580份，女性559份，信心水準為95%，誤差值為正負2.9%。至於企業有效問卷共935份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。

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