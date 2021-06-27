聯合再生挺屏東農民 購買500箱愛文芒果

Delta變種病毒入侵屏東，屏東縣政府落實加嚴防疫措施，然民生經濟仍受到影響，太陽能大廠聯合再生能源（3576）宣布，已購買500箱的枋山愛文芒果，希望能拋磚引玉，帶動社會力量，支持屏東農民，以期能助農民度過難關。

知名的枋山愛文芒果正值收成時期，但因Delta病毒入侵屏東，媒體報導出現芒果訂單退貨潮。由於全台灣已是一日生活圈，防疫已是全島一命的作戰，聯合再生長期支持台灣農業，希望能盡一己之力，已購買500箱枋山愛文芒果，支援屏東農民。

枋山愛文芒果每年都供不應求，據悉屏東縣府不僅已針對枋山地區農產品集貨加強防疫清潔消毒，各農產品集貨場均要求進場人員需進行體溫量測及消毒，農產品進場先存放於暫存區進行包裝盒消毒作業，農產品搬運至車輛後亦進行全車及產品包裝盒之消毒作業始發車運送，搬運工作人員及貨運司機均加強相關人員防護工作，希望全國各地消費者也能以行動證明，枋寮芒果今年不會因疫情而被嫌棄，進而損及農民辛勞與生計。

聯合再生對環保及公益支援不遺餘力，此次希望能對台灣防疫作戰有所貢獻，並且希望能夠拋磚引玉，帶動台灣團結作戰，早日戰勝病毒。