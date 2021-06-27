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Delta病毒入侵本土6人感染！屏東大篩檢 陳時中：目前檢驗皆陰性

新增88例本土、1境外、9死亡個案 確診仍以新北最多

今增88例新冠肺炎本土確診、1例境外移入 死亡9人

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為88例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。

指揮中心表示，今日新增之88例本土病例(其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為48例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月26日。個案分佈以新北市41例最多，其次為臺北市33例、臺南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日；詳如新聞稿附件。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案14719)，為本國籍20多歲男性，5月3日曾在奧地利當地檢出COVID-19陽性，6月11日自奧地利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

疫情 奧地利

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