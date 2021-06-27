黑水變黃金水 高雄加速再生水布局

今年初高雄水情拉警報時期，產業用水大戶中鋼靠「鳳山溪再生水廠」強力應援挺過，再生水儼然成水情吃緊下保命水，市庫也賺進售水收入，為複製這多贏模式，市府正擴大再生水計畫，今年底將啟用臨海再生水廠，另規畫岡橋、楠梓據點，估未來每天可產出14.5萬噸再生水。副市長林欽榮透露，楠梓、岡橋預計將由中央補助92%，地方自籌8%，市府已經申請中央助一臂之力，為北高雄發展科技廊帶做足準備。

極端氣候下，缺水可能成常態，高雄地區每天需要20萬噸工業用水，如何穩定產業供水，成為招商重要條件。林欽榮說，高雄鳳山水資源中心前身是鳳山汙水處理廠，收集民生汙水處理後排放，鳳山溪再生水廠是全國首座公共汙水處理廠放流水回收示範廠，107年興建完成，以BOT模式營運，已營運約3年，每天供應4.5萬噸再生水給中鋼，每度水18.8元，高雄市政府從中獲得2.2元，每年為市庫帶進約1億元售水收入，放流水變再生水，等於將黑水轉化為黃金水。

林欽榮說，汙水處理廠放流水經過濾等製程，便能發揮剩餘價值，一滴水至少使用兩次以上，讓水資源獲得最大利用。從汙水再生而來的再生水來源不受天候影響，提高增加產業用水保障，也降低枯水期間水源調度壓力。

高雄正加速再生水廠布局，小港區臨海汙水廠的再生水廠預計11月初可完工，日產3.3萬噸，之後逐步擴充到日產6萬噸，供水給臨海工業區廠商，每度水售價約落在19至20元區間。

下一步是楠梓再生水廠預計114年啟動，岡橋預定116年上路，日產各2萬噸。林欽榮說，楠梓再生水買家已有譜，日月光半導體公司有高度興趣，岡橋再生水供應目標給橋科廠商，「再生水要先備好，展現最佳條件，自然能吸引大廠進駐」。