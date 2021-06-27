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畢業生疫情求職及時雨 就業滿3個月加薪2萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市府協助今年畢業生推出上工加薪專案，初次尋職就業滿3個月最高加薪2萬元。圖／北市勞動局提供
北市府協助今年畢業生推出上工加薪專案，初次尋職就業滿3個月最高加薪2萬元。圖／北市勞動局提供

疫情衝擊產業，又適逢畢業季，讓今年應屆畢業生面對求職雪上加霜，為協助應屆畢業生給予求職及時雨，北市勞動局推出「『你上工，我加薪』千人上工加2萬就業專案」，畢業後初次尋職就業滿3個月，除企業薪資外，勞動局再加薪2萬元，另外，為提高企業錄用機會，還提供線上免費職涯諮詢履歷健診「釣竿」。

勞動局長陳信瑜表示，統計台北青年職涯發展中心（TYS）青年諮詢109年的就業狀況，共有1129人經職涯諮詢，其中893人就業，成功就業比例達近8成；本次就業專案提供逾150家企業、超過6000工作機會，投遞履歷方式皆採「線上投遞」服務外，也加開線上職涯諮詢時段。

陳信瑜指出，TYS提供青年專業的一對一職涯諮詢服務，包含相關測評、專業解析與課程，同時提供就業情報、勞動市場或其他各行（職）業工作技能、經驗等資料，以及履歷檢診及模擬面試等服務，藉此提升青年進入職場機率，也讓青年在求職前可做好萬全準備。

陳信瑜說，缺乏職涯規畫、所念科系的學用落差、對行職業認識不足等，恐成為應屆畢業生最常遇到的就業困難，因此針對初次尋職或想從事的行（職）業與所念科系不同者，TYS提供青年專業職涯諮詢，協助釐清就業方向、針對求職履歷進行健檢，給予建議並推介適合職缺，除增加信心，更提升求職成功率與穩定度。

北市就服處說，「『你上工，我加薪！』千人上工加2萬專案」線上投遞履歷，即時起開放至8月15日截止；在薪資輔助上，上工後除領取企業薪資外，北市府再提供社會新鮮人加薪獎勵，就業滿3個月後，給予勞工防疫就業加給最高2萬元，歡迎有求職需求的民眾把握機會。

職涯 求職

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