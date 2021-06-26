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警戒3級停載客 娛樂漁業紓困補貼每月最高3萬元共3個月
新北市、基隆市自疫情三級警戒開始，娛樂漁船筏就配合防疫暫停載客營業，營運大受疫情衝擊。漁業署已有娛樂漁業紓困補貼，最高每月補貼3萬元，共3個月9萬元。
基隆市政府產發處表示，申請資格為領有有效娛樂漁業執照之漁業人，補貼金額部分，船筏總噸位滿20或筏長滿18公尺，每月補貼3萬元，共3個月9萬元；噸位或筏長未滿上述者，每月補貼2萬元，共3個月6萬元。
發放方式，109年有申請紓困補貼者，由漁業署直接審核及匯款。新申請者，請於7月15日向漁業署申請。紓困規範及申請表下載： https://bit.ly/3zWufOy，諮詢專線（02）23835843。
基隆市政府5月15公告，停泊在基隆市各漁港娛樂漁業漁船及非自用遊艇，依傳染病防治法，因應新冠肺炎防疫需求，自5月16日零時起，暫停載客從事娛樂營業活動，包含載客登島、海釣、潛水及其他遊樂休閒活動。
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