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日再捐100萬疫苗傳推手是台隆 集團回應：不清楚此事

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
台隆集團董事長黃教漳 記者黃義書／攝影 洪瑞
台隆集團董事長黃教漳 記者黃義書／攝影 洪瑞

日本政府昨（25）日宣布再捐贈台灣100萬劑疫苗，傳出其推動者，就是台灣的台隆集團。對此台隆回應，不清楚此事。

日本昨日宣布，將追加100萬劑AZ疫苗捐贈給台灣，預估將在7月上旬運送，傳出推動追加疫苗捐贈，是深根台灣超過半世紀的台隆集團，但台隆僅表示不清楚此事。

台隆集團是以貿易起家，年營收逾400億元，目前台隆掌舵者為董事長黃教漳，集團事業體涵括了食衣住行，包括台鈴機車（SUZUKI）、明治（meiji）冰淇淋及百吉冰棒（POKI）、台隆手創館、普利司通高爾夫運動用品（Bridgestone Sports）、豬排餐廳吉豚屋等。

過去十年來，黃教漳在台日相關的協會中，經常與會員討論，如何創造誘因讓日本企業來台灣。他希望日本將台灣當成平台，鼓吹日本中小企業，將台灣作為發展第一個海外事業的首選，推廣台灣可說不遺餘力。

日本 疫苗 高爾夫

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