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威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元

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威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元。記者簡永祥/翻攝
威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元。記者簡永祥/翻攝

國內記憶體模組大廠威剛（3260）昨（25）日下班後向所員工發出郵件，為體恤同仁目前在國內接種疫苗不易，決定專案包機送員工至關島施打疫苗，將包機前往，每位員工補助10萬元、自費3萬元，訂7月18日前往，可從嬌生、輝瑞、莫德納疫苗中三選一，22日返回桃園。

威剛表示，由於目前並沒航班，是否能如期成行、目前正委由雄獅、鳳凰旅遊等旅行社向開闢直飛的航空公司爭取，並自6月28日開放員工報名。

威剛這次送員工直接關島打疫苗，是科技業一大創舉，是否會掀起其他企業跟進，值得密切注意。

威剛此一創舉，也反應國內疫苗缺貨，造成島內人民感到恐慌，威剛稍早為了防疫，負責人即董事長陳立白才發送每人近萬元防疫包及加發防疫津貼，如今又大手筆，決定包機送員工至關島打疫苗，足見對員工甚至關心，也希望藉由員工大量施打疫苗，穩定軍心。

威剛提出的為期五天疫苗團，規劃航班時間為7月18日早上11時飛往關島，7月22日晚上6點30分從關島返回桃園，公司補助每人10萬元，員工需自費約3萬元，並扣三天特休假，施打的疫苗可從嬌生、輝瑞、莫德納疫苗中三選一。

威剛人資單位並規劃讓員工入住關島日航酒店或最新開幕的TSUBAKI飯店，或是關島DUSIT酒店，員工在關島接種並待5天4夜後，再搭機返回台灣。

不過，因目前尚未取得航班座位及參與人數確定數字，且此行程雖為五天，配合中央防疫回國得隔離14天，共計19天無法進公司，因此前往的員工必須電筆電，以利遠距上班；有部分員工因無法離開公司這麼久，確定無法報名，但這些員工是否也能享有10萬元補助，目前仍在討論中。

疫苗 關島 威剛

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