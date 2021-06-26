台船承造陽明海運「存明輪」 破天荒採「雲命名」

防疫期間規範不得群聚，台船一艘替陽明海運承造的2,800 TEU級全貨櫃輪「存明輪」，為響應防疫措施，此次命名典禮採線上視訊方式進行。破天荒採取「雲命名」，與以往的命名典禮，大相逕庭。

「存明輪」雲命名典禮由台船董事長鄭文隆與陽明海運董事長鄭貞茂在線上共同主持，並邀台灣海洋大學校長夫人陳淑慧命名及擲瓶，這也是造船業頭一遭的虛擬儀式。

台船表示，「存明輪」長209.75公尺、寬32.8公尺、型深16.8公尺、滿載吃水11.2公尺，載重噸達3萬7435噸。甲板可裝載8層13排貨櫃，貨艙內6層11排，共可裝載2940個20呎標準貨櫃，並設有353組冷凍貨櫃插座。

特殊的是，這艘全新的貨輪甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量。符合美國驗船協會(ABS)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，可針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，以提升貨櫃堆疊的層數，使貨櫃擺放更彈性。

「此型船兼顧船速、油耗與裝載等性能，可謂新一代高裝載的經濟性綠色船舶」台船表示，存明輪在節能方面，採低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減碳。此外前瞻的劍艏設計不僅在靜水中阻力低，也耐風浪，不同吃水狀況航行時不需要特別調整船的俯仰，另外主機加裝低負載調校及排煙旁通系統EGB ，使得在常用營運航速下更為節能。