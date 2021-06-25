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友善環境鄰里「國聚之碩」建築基地規劃落羽松水景公園

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
落羽松水景公園是朝生態保育、環境永續的綠色思維所創設的生態基地。國聚建設提供
落羽松水景公園是朝生態保育、環境永續的綠色思維所創設的生態基地。國聚建設提供

中部品牌建商國聚建設，在水湳大鵬國小對面的「國聚之碩」新案即將進場，業者呼應中央公園特別以落羽松環繞的綠森林，為周邊鄰里營造出一座環保友善的水景公園，不但吸引許多民眾前往休憩，也成為年輕人打卡的熱門景點。

建商比拚建築外在，禮聘知名大師設計，開發潛在客戶之外，各業者紛紛展現品牌軟實力價值，積極提倡綠建築、創造環境永續精神；為的就是提升消費者對品牌的認同度與黏著度。

而在台中房地產熱門關鍵字搜尋排行榜中，水湳經貿園區的熱度始終居高不下。附近建案大都主打水湳經貿園區結合智慧、低碳、創新的議題。

近年來國聚建設積極提倡綠建築，個案結合環境永續議題，今年更是首創建築產業與國家地理雜誌合作，邀請社區的大人、小孩共同參與生態活動，同時落實在每個建案基地上。「國聚之碩」的落羽松水景公園，即是朝生態保育、環境永續的綠色思維創設的生態基地。

將在7月初動工的「國聚之碩」，維持國聚建設友善建築、友善鄰里、友善初心的精神，開工後拆移的水景公園石板步道，未來會運用到社區的行人步道；落羽松將繼續伴隨其他新案的生態基地與之共生。

未來基地施工的地下水，將免費供給附近鄰里使用，以呼應回收水資源再利用。另外，也會努力維持施工過程對環境的低度破壞，並在工程圍籬上貼心運用綠色生態照明，為每一位用路人留下友善、安全的街景環境。

「國聚之碩」基地位於中平路大鵬國小對面，規劃地上20樓、地下二層大樓建築，坪數43至58坪的3、4房產品，總戶數76戶，每坪單價在50萬至55萬元間。

「國聚之碩」以落羽松環繞的綠森林，為周邊鄰里營造出環保友善的水景公園。國聚建設提供
「國聚之碩」以落羽松環繞的綠森林，為周邊鄰里營造出環保友善的水景公園。國聚建設提供
落羽松水景公園不但吸引許多民眾前往休憩，也成為年輕人打卡的熱門景點。國聚建設提供
落羽松水景公園不但吸引許多民眾前往休憩，也成為年輕人打卡的熱門景點。國聚建設提供

生態保育 落羽松 建商

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