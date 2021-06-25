疫苗殘劑開放施打 柯文哲：不要講說特權

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，即日起開放18歲以上成人，即便非優先族群，仍可預約候補接種疫苗殘劑，台北市長柯文哲於下午防疫記者會上指出，殘劑就是授權醫師處理，記得要登記，他相信醫學倫理比法律重要，但不要講說變特權，造成每個人惶恐。

柯文哲指出，殘劑的施打原則上還是授權各個診所處理，台北市還是依照中央公布的種類先打，預約的打完之後，剩下的部分，才是授權醫師處理，但是記得要登記。

柯文哲表示，如果診所服務更好，可以提供事先登記服務，但反正等施打之後，每一個都要上傳，事後都看得到，醫學倫理比法律重要，他相信每一個醫師的原則。

柯文哲強調，台北市就是很清楚，照預約的名單打，若有殘劑，就照目前公告的順序打，不要講說變特權，打疫苗是心存善念、盡力而為，不要讓每個人都惶恐，怕犯錯。

柯文哲認為，疫苗施打不必僵化為「法匠」，如果不方便，就授權醫生決定，不用特別設計網站登錄殘劑，「整個社會不用搞到這樣」。

有關日前加贈台灣100萬劑疫苗，柯文哲表示，這是台灣跟日本長期友善的關係，當年在311福島核災時，台灣是全世界捐款最多的，在危機互相幫忙，對日本他還是表達感謝，也感謝駐日大使謝長廷在日本的努力。

柯文哲也提到，日前接受廣播專訪，談及台北市施打疫苗的能量，若在4萬劑以內，既有院所可以應付，超過4萬劑的話，會考慮啟用花博場館等大型注射場所，但是準備要三天時間，然而後來遭到抹黑、斷章取義、認知作戰，指他的說法是要跟中央鬥。

柯文哲直呼，「這是什麼什麼操作？台灣怎麼變這個樣子？太令人難過」，他還說，許多在媒體上造謠、做梗圖的人，「好多人現在都是因為我才有飯吃、才有工作」。