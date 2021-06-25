快訊

獨／70年代電影小生罹胃癌宣布不治 奇蹟康復靠這招

這個國家授權民間企業買疫苗 下周疫苗一到就開打

疫苗殘劑開放施打 柯文哲：不要講說特權

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，即日起開放18歲以上成人，即便非優先族群，仍可預約候補接種疫苗殘劑，台北市長柯文哲於下午防疫記者會上指出，殘劑就是授權醫師處理，記得要登記，他相信醫學倫理比法律重要，但不要講說變特權，造成每個人惶恐。

柯文哲指出，殘劑的施打原則上還是授權各個診所處理，台北市還是依照中央公布的種類先打，預約的打完之後，剩下的部分，才是授權醫師處理，但是記得要登記。

柯文哲表示，如果診所服務更好，可以提供事先登記服務，但反正等施打之後，每一個都要上傳，事後都看得到，醫學倫理比法律重要，他相信每一個醫師的原則。

柯文哲強調，台北市就是很清楚，照預約的名單打，若有殘劑，就照目前公告的順序打，不要講說變特權，打疫苗是心存善念、盡力而為，不要讓每個人都惶恐，怕犯錯。

柯文哲認為，疫苗施打不必僵化為「法匠」，如果不方便，就授權醫生決定，不用特別設計網站登錄殘劑，「整個社會不用搞到這樣」。

有關日前加贈台灣100萬劑疫苗，柯文哲表示，這是台灣跟日本長期友善的關係，當年在311福島核災時，台灣是全世界捐款最多的，在危機互相幫忙，對日本他還是表達感謝，也感謝駐日大使謝長廷在日本的努力。

柯文哲也提到，日前接受廣播專訪，談及台北市施打疫苗的能量，若在4萬劑以內，既有院所可以應付，超過4萬劑的話，會考慮啟用花博場館等大型注射場所，但是準備要三天時間，然而後來遭到抹黑、斷章取義、認知作戰，指他的說法是要跟中央鬥。

柯文哲直呼，「這是什麼什麼操作？台灣怎麼變這個樣子？太令人難過」，他還說，許多在媒體上造謠、做梗圖的人，「好多人現在都是因為我才有飯吃、才有工作」。

柯文哲 疫苗 醫師

延伸閱讀

重啟疫調！北市將公布足跡 柯文哲：公開發病前3天足跡

日本再贈100萬劑AZ 柯文哲：相信謝長廷很努力

台北市居家隔離人數慢慢下降 柯文哲：但不要高興太早

說中央搞我就慢兩天打疫苗？柯文哲批：造謠、認知作戰

相關新聞

去關島打疫苗夯 雄獅：訂單需求近2,000、逾50%已付訂

關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣佈將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗...

新航推自願性碳補償計畫 客運旅客、貨運客戶皆可參與

新航集團於今（25）日起推出自願性碳補償計畫，讓客運旅客與貨運客戶能於專屬網站補償和抵消旅程相關的碳排放。

陽明再增新戰力 舉行2,800 TEU「存明輪」新船命名典禮

陽明海運（2609）營運再增加新戰力，委由台船建造2,800 TEU級全貨櫃輪「存明輪」於今（25）日完成命名儀式，為響...

關島打疫苗雄獅獲2千筆訂單 歐盟解封鳳凰推行程

隨著全球開始施打疫苗，旅行社產業嗅到春燕商機，歐盟解除台灣「非必要旅行」限制，鳳凰旅遊針對歐洲推出「機加酒」行程，而針對...

新北三蘆6宮廟附近房市 交易單價最高是這裡

新北三重有不少知名宮廟，三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案...

工研院打造貨櫃式病毒檢測實驗室 適合重點式臨時部署

在經濟部支持下，工研院攜手台南奇美醫院設置高通量核酸自動化檢驗設備，打造「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。