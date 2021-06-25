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台船、陽明為新船命名 存明輪下月投入亞洲區間航線

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

台船（2208）針對陽明海運下訂的10艘2，800TEU（20呎貨櫃）新船訂單，今（25）日舉行第9艘新船「存明輪」命名，可有七成船價尾款落袋。而陽明（2609）此一新船預計7月起投入亞洲區間航線市場，挹注獲利可期。

此次新船命名儀式為響應防疫措施，採線上視訊方式進行，由陽明海運董事長鄭貞茂及台船董事長鄭文隆分別於基隆陽明海運七堵總公司及高雄台船行政大樓共同主持。並邀請台灣海洋大學校長許泰文的夫人陳淑慧女士擔任「存明輪」的命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的圓滿祝福。

台船指出，由該公司設計的2,800TEU貨櫃輪船型是專為陽明量身打造的客製化船舶，除達到國際海事組織 （IMO）在能源效率指標的最新節能標準外，在船速、油耗和裝載性能等規格均優於其他一般同型船。

陽明此系列新船將作為強化亞洲區間市場航線布局的主力，陸續交付後不僅為該公司增添運力掌握市場發展機會，亦使整體船齡年輕化，輔以新船先進配備，可發揮油耗節省效益。

據了解，「存明輪」將於7月1日正式投入陽明海運亞洲區間JTS航線，隨著該輪的加入，新船油耗節省效益搭配近期穩定的市場貨載需求，有助於陽明進一步提升亞洲區間航線營運績效。

另外，台船針對陽明此批10艘2,800TEU新船訂單即將於今年下半年全數履約完成，目前並正與其他船東接觸新單業務，船型包括有二、三千TEU的小型貨櫃船和五、六千TEU的中型貨櫃船，後續若有斬獲可延續商船接單。

陽明海運 台船

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