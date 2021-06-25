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傳奇下半年搶攻海外商機 首度進軍泰國市場

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

遊戲開發商傳奇（4994）今（25）日舉行線上法說會，營運副總經理周秋美表示，上半年推出的手遊《戰鬥吧龍魂》將在下半年推出日文版，《精靈樂章 - 這樣的夥伴沒問題嗎》則會在第4季推出有簡中、英文、德文、法文、韓文、泰文等多語系的國際版，其中泰國市場是傳奇首次進行本地化營運，期望能在線上遊戲時期表現良好的的地區再度取得佳績。

傳奇今年首季營收7.43億元，年減3.8%、季減2.2%；稅後虧損159.9萬元，較去年同期及第4季轉虧；每股虧損0.01元，遜於去年同期0.91元及去年第4季1.33元。傳奇表示，上季因為《精靈樂章》手遊發行，使一次性推銷費用增加較多，影響獲利；不過從利潤比率來看，新遊戲上市也讓上季毛利率達57%，較去年約53%成長了4個百分點。

傳奇今年首季營收占比中，日本市場占68%，較去年全年64%增加，台灣市場占22%，也較去年21%微增，其他地區則從15%下降至10%。傳奇指出，因為日本、台灣分別遇上1月新曆年及2月農曆年的旺季，讓營收比重稍微提高，都在原先營運預期中。

展望公司營運策略，周秋美表示，未來會持續往擅長的MMORPG長連線遊戲發展，同時拓展短連線遊戲新品項，像是目前正在研發一款策略型玩法遊戲；此外，將採取類似先前與簡悅合作的《風之國度》，以及與趣炫網路合作的《戰鬥吧龍魂》的模式，持續推出IP授權產品。

在全球發行業務上，傳奇去年將日本、韓國分公司結算，並在台灣總部設置全球發行團隊，管理全球發行業務。目前，傳奇的遊戲本地化版本除了英文、德文、法文、韓文、日文、中文外，今年3月在台港發行的《精靈樂章 - 這樣的夥伴沒問題嗎》還將進軍泰文市場。

周秋美指出，《精靈樂章》是傳奇的知名IP，曾經在全球14個地區發行，期待全球版本表現，也計畫在全球版後推出日文版本，積極搶進日本市場；傳奇接下來也將繼續擴張海外利基型市場，優先開發手遊市值占比高的地區，進行本地化營運。

日本 手遊

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