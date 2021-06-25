陽明再增新戰力 舉行2,800 TEU「存明輪」新船命名典禮

陽明海運（2609）營運再增加新戰力，委由台船建造2,800 TEU級全貨櫃輪「存明輪」於今（25）日完成命名儀式，為響應防疫措施，此次命名典禮採線上視訊方式進行。

新船由陽明海運鄭貞茂董事長及台船鄭文隆董事長分別於基隆陽明海運七堵總公司及高雄台船行政大樓共同主持典禮，並邀請國立臺灣海洋大學許泰文校長夫人陳淑慧女士擔任「存明輪」之命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的圓滿祝福。

「存明輪」可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座，船舶全長209.75公尺，寬32.8公尺，滿載吃水11.2公尺，設計船速可達21節，船舶劍艏船型節能設計，可有效節省油耗並提供優異流體動力性能，搭配主機採用Low-Load Tuning EGB模式，大幅提升船舶能源運用效率，輔以脫硫塔的安裝，減低氮氧化物及硫氧化物排放，使船舶更具環保優勢並符合國際標準。

此外「存明輪」具備智慧資訊架構技術，可於海上服務時蒐集航行大數據並即時傳送至雲端資料庫，再由監測軟體來分析並即時監控、預測船體結構健康度，以確保船舶海上航行安全，同時亦獲得美國驗船協會（ABS）智能標章認證與國內中國驗船中心（CR）智慧船舶認證。