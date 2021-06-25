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中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

殘劑疫苗施打 新北即日起開放接種單位候補登記

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

中央流行疫情指揮中心授權疫苗殘劑開放候補接種，並交由地方政府來全權處理。新北市府今（25）日召開防疫記者會，宣布即日起開放新北市27家醫院、29區衛生所及177合約診所區候補登記，開放對象包括第一至10類公費接種對象，以及其他18歲以上的接種對象。

面對屏東出現本土印度變種病毒，侯友宜表示，政府仍應該積極將病毒阻絕在境外，疫苗數量應該要足夠，盡快讓國人打完兩劑疫苗，並預先購買加強版疫苗，因為只有群體免疫可以才能讓保護力提升。

新北市副市長劉和然表示，殘劑開放由各醫療院所做候補登記，以及地方縣市政府自行訂定配套，不僅加大醫療基層壓力，訊息沒有一致也會讓接種混亂，在疫苗不足的情況下，民眾相對剝奪感很重，認為中央指引應該要明確。

疫苗 疫情 衛生所

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