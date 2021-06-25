新北三蘆6宮廟附近房市 交易單價最高是這裡

新北三重有不少知名宮廟，三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案件資料，其中較易最熱絡的是湧蓮寺周邊1024件，公寓、華廈大樓平均單價最高為德林寺周邊，透天厝則以義天宮獨占鰲頭。

三蘆地區因早期開發等歷史因素而產生宮廟的特殊文化，宮廟不僅歷史悠久、極具地方特色，久而久之形成生活圈；另外二重疏洪道兩側及仁義自辦重劃區持續發展，也形成新的生活圈。

三重地政事務所主任林圭宏說，統計近5年的交易資訊可發現，三蘆6間宮廟周邊最受青睞的就是電梯大樓華廈占6成，其次為公寓3成7；整體交易數量以蘆洲湧蓮寺周遭的成功商圈為最多。

林圭宏表示，各宮廟周邊平均交易總價，公寓多集中在700萬至900萬元間，大樓華廈則約在1300萬至1800萬元間。平均交易價格為德林寺周附近的公寓每坪約33.1萬元、大樓華廈44.2萬元，透天厝以義天宮附近每坪53.2萬元最高。

三重地政事務所也分析6間宮廟周邊500公尺內住宅的平均屋齡及建物面積，先嗇宮周遭位處於二重疏洪道兩側重劃區左岸，平均屋齡為8年、平均坪數39.3坪。義天宮及德林寺周遭以老公寓為主，屋齡較舊且建物面積較小。