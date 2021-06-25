快訊

疫苗殘劑之亂！台中登記民眾沒打到怒「怎可能沒有」

我致死率4.5%高於全球 莊人祥曝5國數據：高齡死亡導致

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北三蘆6宮廟附近房市 交易單價最高是這裡

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案件資料。圖／三重地政事務所提供
三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案件資料。圖／三重地政事務所提供

新北三重有不少知名宮廟，三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案件資料，其中較易最熱絡的是湧蓮寺周邊1024件，公寓、華廈大樓平均單價最高為德林寺周邊，透天厝則以義天宮獨占鰲頭。

三蘆地區因早期開發等歷史因素而產生宮廟的特殊文化，宮廟不僅歷史悠久、極具地方特色，久而久之形成生活圈；另外二重疏洪道兩側及仁義自辦重劃區持續發展，也形成新的生活圈。

三重地政事務所主任林圭宏說，統計近5年的交易資訊可發現，三蘆6間宮廟周邊最受青睞的就是電梯大樓華廈占6成，其次為公寓3成7；整體交易數量以蘆洲湧蓮寺周遭的成功商圈為最多。

林圭宏表示，各宮廟周邊平均交易總價，公寓多集中在700萬至900萬元間，大樓華廈則約在1300萬至1800萬元間。平均交易價格為德林寺周附近的公寓每坪約33.1萬元、大樓華廈44.2萬元，透天厝以義天宮附近每坪53.2萬元最高。

三重地政事務所也分析6間宮廟周邊500公尺內住宅的平均屋齡及建物面積，先嗇宮周遭位處於二重疏洪道兩側重劃區左岸，平均屋齡為8年、平均坪數39.3坪。義天宮及德林寺周遭以老公寓為主，屋齡較舊且建物面積較小。

林圭宏指出，三蘆地區除了原有生活圈外，未來還有第二行政中心、捷運環狀線北環段、蘆南蘆北整體開發區等建設，未來三蘆地區的各生活圈都帶來正面效益。

三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案件資料。圖／三重地政事務所提供
三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案件資料。圖／三重地政事務所提供

重劃區 捷運環狀線 實價登錄

延伸閱讀

宮廟烤肉口角打死人 父為子滅證刪畫面一併送辦

新北議會3黨團協商 不改書面質詢等解封開會

新北檢疫中心小姊弟解隔離沒人陪 護理師溫馨護送返家

陳其邁轟新北防疫不力 孫大千：對滅台三人組不吭聲？

相關新聞

去關島打疫苗夯 雄獅：訂單需求近2,000、逾50%已付訂

關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣佈將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗...

新北三蘆6宮廟附近房市 交易單價最高是這裡

新北三重有不少知名宮廟，三重地政事務所今公布先嗇宮、義天宮、德林寺、仙公廟、湧蓮寺及忠義廟周邊500公尺內實價登錄買賣案...

工研院打造貨櫃式病毒檢測實驗室 適合重點式臨時部署

在經濟部支持下，工研院攜手台南奇美醫院設置高通量核酸自動化檢驗設備，打造「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，...

長榮：長賜輪和解談判已達初步協議

長榮海運（2603）租的「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺已經獲得解決，長榮海運提醒，貨要盡速完成共同海損的擔保作業，以便在貨物...

基隆港2橋式起重機整修優化 滿足到港貨櫃需求避免塞港

基隆港務分公司為提供更優質櫃場服務，今年起陸續著手進行2部橋式起重機整修優化，分別為西25號碼頭BC-253橋式起重機、...

中小企業主羅馬朝聖 洗滌身心還看到商機 返台創霸業

基隆市毅太企業以鋁門窗起家，董事長洪團樟1987年前往羅馬朝聖，在飯店看到乾濕分離淋浴門。台灣許多中小企業主眼光精準，洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。