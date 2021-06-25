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鳳凰旅遊「關島機+酒」銷售近8成 預計近日完售

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
圖／關島觀光局提供
圖／關島觀光局提供

睽為己久的滿團再度出現，鳳凰旅遊（5706）推出AIR V&V（Vaccines & Vacation）計畫後，規劃五天四夜「關島機+酒」套裝產品，由於價格是許多民眾都能接受，再加上國內三級延長後，鳳凰旅遊隨即成立專案小組，目前三個團次已經銷售近8成，還有很多民眾在考慮，預計近日就會完售。

雖然今天市場傳出關島旅遊局公布要收880美元檢疫服務費，約新台幣2.46萬元，這個部分目前旅行社還在協助了解當中，但當初在銷售策略上，就是僅提供機+酒及機場接送，相關的檢測與行政費用都是由旅客自行支付。

鳳凰旅遊推出的「關島機+酒」套裝組合，價位落在45,900元至49,900元之間，主打7月6日、7月10日以及7月14日三個航次，採用長榮航空直飛航班，只要3.5小時就能抵達關島，原本規劃每次約170人，三天共510人，目前已經收訂金已達8成，銷售時間比原預期還快，目前都在談是不是請航空公司放大機型。

國內的旅行社業者也指出，台灣旅客入境關島只須持六個月以上效期的中華民國「護照」及「身分證」正本與登機前72小時之陰性核酸檢測報告即可入境，目前大家還在考量是回來要居家檢疫14天，但能施打疫苗這件事，對於消費還是有很大的吸引力。

關島 鳳凰旅遊

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