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外帶外送需求增 瓦城集團上百家雲端店上線

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
除增建品牌雲端店，「安心餐廳」服務機制也根據外帶外送需求再進化，對外設計全新取餐流程。業者提供
除增建品牌雲端店，「安心餐廳」服務機制也根據外帶外送需求再進化，對外設計全新取餐流程。業者提供

瓦城泰統集團（2729）為滿足疫情延伸的外帶外送需求，於全台實體門市內大規模增建平台，集合旗下「瓦城」、「1010湘」、「YABI KITCHEN」上百家雲端廚房，消費者可以透過這個平台找自已最近的店，也有機會買到其他品牌的餐飲，可以外帶、自取，也可以選擇宅配外送；同步推出全方位升級防疫設備與取餐機制 。

瓦城泰統集團今（25）日指出，「瓦城」還有可能是集團旗下的各品牌餐廳，不論是想來一桌最適合大口扒飯的熱炒系中菜「時時香」、鍋氣滿滿又辛辣可口的湖南菜「1010湘」、酸辣美味的泰式料理「非常泰」或是聚集各國招牌菜的南洋料理「YABI KITCHEN」，甚至是獨享一碗熱騰騰的「大心」泰式湯麵或人氣獨享餐盒，都可透過foodpanda、Uber Eats外送或到店自取安心享用。

同步為守護消費者、外送夥伴與現場工作同仁健康安全，全方位升級軟硬體設備，包含增設智能紫外線環境消毒燈、人臉辨識消毒機台、專屬取餐窗台以及自動取餐叫號機等，全方位強化「安心餐廳」防疫機制。

此外，因應疫情第三級警戒延長，集團為鼓勵顧客多加利用外送平台訂餐，即日起至8月14日(六)與foodpanda合作，推出每月首兩周整整14天，消費單筆滿300元即享8折的優惠。

因應疫情催生大量外帶外送需求，瓦城泰統集團憑藉既有東方爐炒連鎖化優勢，將旗下六大品牌，涵蓋泰系、中系、南洋料理與泰式麵食，同時複製到不同菜系廚房，成功發展全台最大雲端廚房，現在每家分店根據自身廚房量能，都可跨品牌提供最多5個以上品牌餐點與餐型。

因應大量的外送、外帶及不同品牌餐點製作需求，集團建置全新生產流程，並經過上百次的測試，找出最有效率的內外場工作站分工模式、包裝動線等。另為避免餐點品質受運送過程影響，更進一步重新調整烹飪手法，與反覆測試外帶外送餐盒包材，就是為了將送到消費者手中的餐點，無論熱度、熟度與鮮度皆呈現與店內享用百分百一致的美味。

除增建品牌雲端店，「安心餐廳」服務機制也根據外帶外送需求再進化，對外設計全新取餐流程，已先陸續於全台23家獨立街邊店導入包含專屬取餐窗台、自動取餐叫號機與店門口QR Code點餐掃碼等裝置，加強取餐效率、降低取餐逗留時間，為確保社交距離維持，也加裝社交距離告示牌、等候距離線等；同步引進環境空氣淨化機及智能人臉辨識體溫、消毒監控器，強化現場環境清潔消毒，保障同仁安全健康。

瓦城泰統因應大量的外送、外帶找出最有效率的內外場工作站分工模式、包裝動線等，確保送到消費者手中的餐點熱度、熟度及鮮度。業者提供
瓦城泰統因應大量的外送、外帶找出最有效率的內外場工作站分工模式、包裝動線等，確保送到消費者手中的餐點熱度、熟度及鮮度。業者提供

瓦城 疫情 餐飲

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