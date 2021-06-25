歐盟解除台非必要旅行限制 鳳凰旅遊推歐洲機+酒旅行

旅行社成為疫情海嘯衝擊第一排，隨著歐、美開始陸續解封，近期開始盼到機+酒的商機，歐盟於2021年6月18日正式宣布，將台灣及美國等8個國家和地區納入可入境歐盟及申根區從事「非必要旅行」的安全名單中，至於入境時是否需檢測陰性等證明，則視各成員國政策規定。鳳凰旅遊已陸續接獲詢問飛往歐洲行程的電話。

國內的旅行社業者看好國際陸續放寬台灣民眾前往的居家限制，隨著暑假即將到來，在國旅短時間內復甦無望，旅行社盼到國際開始解封機+酒商機，近期陸續推出各種機+酒行程。

此一消息曝光後，鳳凰旅遊也陸續接獲旅客詢問飛往歐洲的相關資訊。由於旅行業目前仍無法出團，因此針對有需求的旅客，除了提供機票服務，鳳凰（5706）也因應旅客需求，規劃兩人成行的機+酒套裝組合，並贈送機場至飯店來回接送服務。

成員國之一法國也於6月24日宣布，將台灣列入「綠區」國家名單，未來台灣民眾前往法國，不需打疫苗也可出入境。預期未來將有更多國家會逐漸開放解除限制。因法國24日最新公布好消息，法國是相當受到台灣遊客喜愛的國家之一，鳳凰也將著手規劃相關產品。

德國宣布自6月20日起，凡居住台灣的民眾前往德國，全面恢復原先入境規定，不過仍須提供PCR陰性檢測證明、疫苗接種證明或covid-19康復證明。

捷克與荷蘭更直接將台灣列入「低風險國家」名單中，自6月21日起，前往捷克無須繳交PCR陰性檢測證明、入境前免提供入境線上表格及入境後免隔離。荷蘭則從6月24日起，入境時不用出示PCR陰性檢測證明，也不用隔離。