安勤攜手國震中心 助營建業導入室內定位應用

工業電腦廠安勤（3479）為減少工安意外及更有效量測鋼筋綁紮是否合乎工安，與國家地震中心、台大土木系合設人工智慧AI研究中心，並與中興工程顧問、吉普司科技打造國震中心的室內定位系統，協助測驗室內定位在營造業的輔助與應用，以新科技提升營造業效能。

營造業使用技術在發展過程中常受到許多限制，主因許多國內營建專案毛利率非常低，經營模式多採較保守方式，不只專案經不起測試、失敗帶來的損失，且新技術多為高額卻不知帶來效益、亦有安全疑慮，因此很難接受新技術進入。

在此狀況下，營造業長期以來在技術領域變得封閉，但查核與法規逐漸嚴格，營造業的壓力亦逐漸提升。台大土木研究團隊盼能改善營造業處境，將室內定位系統導入國震中心與台大土木合設的AI中心測試，為營造業痛點與需求開發新應用技術。

許多營造公司均擁有工廠生產建築所需材料，但常見管理人力不足、資產遺失等狀況。使用室內定位可定位管理人員與資產位置與進出，並用電子圍籬管理進出權限，可有效提升工廠管理效率、縮短搜尋時間，也避免資產進出遺失。

而營建現場使用塔吊起重工程時，技術操作人員常因地廣樓高，無法確定操作精準度及掌握性。透過室內定位裝置於施工區域，操作人員可透過平台快速確認是否還有配有追蹤標籤的工作人員，降低工安意外發生機率。

此外，工安單位亦可結合影像技術，在人員進入施工現場時利用辨識功能，確認人員是否帶安全帽、臉部特徵、體溫等。配合定位技術，工作人員有問題可隨時透過標籤發送通知，管理者能隨時能知道人員位置，方便管理現場施工人員。

台大土木研究團隊提出技術結合無人攝影機的檢測概念，可讓無人攝影機檢測施工狀況，匹配BIM模型與實際施工現場是否吻合，如鋼筋的間距與角度是否合規。定位技術在此概念中，則扮演輔助無人攝影機確認目標的位置與方向角色。

安勤表示，室內定位在營造業的應用，在國外實際案例中已證明為可靠技術，國內亦嘗試發展更多應用，克服發展上的困難。安勤藉由此次產學合作，除了為產業帶來新技術外，也希望讓室內定位應用有更多發展可能性。