岱宇7月起產品線全面調漲、最高15% 新廠第3季動工

岱宇（1598）今（25）日進行除息交易，每股配發7.47元現金股利，除息參考價為97.5元，早盤股價即在逢低買盤推升下來到102.5元，漲幅逾5%，盤中填息幅度逾6成。岱宇表示，為反映原物料成本，7月1日起產品線將全面調漲，其中Xterra 、Sole今年首度調漲，Spirit則是二度調漲，漲幅約5~15%。

岱宇表示，由於原物料成本上升，加上運輸成本增加，以及匯率等因素，計畫在7月開始全面調漲產品價格，其中Xterra 、Sole產品漲幅估10~15%，Spirit因是二次調漲，漲幅較小。由於產本攀升和匯率因素，岱宇首季毛利率跌破40%，法人估整體上半年毛利率無法維持40%以上，透過產品價格調漲，有助岱宇下半年旺季毛利率站回40%水準。

受到疫情影響，岱宇電商客戶去年開始營收比重明顯增加，雖然歐美疫情轉趨平穩，但岱宇已成功打開電商市場。其中，AMAZON去年下單2500萬美金，今年上半年已達去年全年的八成。第3季傳出AMAZON又有急單，法人估，AMAZON今年對岱宇的貢獻將倍增。

看好市場持續成長，岱宇也積極擴張，除了啟動新廠投資，也積極尋找併購對象。岱宇表示，目前彰化全興廠有六條產線，另有3條為外包產能，因應未來市場成長，將設置新廠，台中大甲廠預計7月底、8月初動工，明年下半年可望投產，新廠規劃將架設四條產線，未來可將外包產能轉為自有產能。

此外，近期市場傳出岱宇第3季將有一個新的併購案，對此，岱宇表示，一直都在評估市場上適合的標的，目前也有洽談中的對象，但都還在規劃中，公司希望能鎖定商用、醫療相關，以利布局更完整。