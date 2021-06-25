基隆港2橋式起重機整修優化 滿足到港貨櫃需求避免塞港

基隆港務分公司為提供更優質櫃場服務，今年起陸續著手進行2部橋式起重機整修優化，分別為西25號碼頭BC-253橋式起重機、西26號碼頭BC-262橋式起重機，其中BC-2534月20日完成整修，BC-262預計9月30日前完成整修，優化後將可大幅提升基隆港整體裝卸效率及水準。

基隆港務分公司今天指出，此次修繕重點為橋式起重機主體結構補修，包含主吊鋼索、除鏽油漆、吊臂鋼索、輔助鋼索、機房小天俥、駕駛室等，其中西25號碼頭BC-253橋式起重機4月20日完成整修，即行恢復作業提供靠船裝卸服務。

經整修外觀重新刷上代表港務公司的鮮紅色，整體裝卸效率亦有提升，扣除候車、候櫃時間，效率可達每小時32櫃，一般裝卸效率每小時亦有25櫃，妥善率高達99.5%以上，航商客戶讚譽有加。

西26號碼頭BC-262橋式起重機自今年4月7日起辦理整修優化，預計9月30日前完成整修，如天氣穩定，將可提前至8月底完成。

另外，基隆港北櫃場西22、23號兩座碼頭於民國105年辦理浚深工程，竣工成為水深15米之碼頭，為基隆港吃水最深貨櫃碼頭，可承攬10,000TEU(限水呎)主航線靠泊作業，碼頭前線新購3部19排寬(ROW)橋式起重機，每座橋式起重機皆可採雙吊模式進行裝卸貨櫃作業，增加裝卸作業效率。

碼頭後線配置四部16排寬，5+1層高軌道式門式起重機，增加櫃場後線儲區堆儲容量，最高可達6,041TEU。西22、23號兩座碼頭每週以固定泊靠THE Alliance海運聯盟南美主航線為主，部分近洋航線及兩岸航線等航線為輔，深獲航商客戶喜好，為基隆港公用貨櫃碼頭主力營運碼頭。