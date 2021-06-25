觀傳局加入混合型活動城市聯盟 抓住全球會展轉型先機

疫情讓世界開始正視多變的新常態，數位科技的使用已經成為無可取代的趨勢，全球的會議與展覽都朝向虛擬整合的方向發展。為掌握先機，台北市觀光傳播局申請加入致力協助各組織舉辦混合型活動的「混合型活動城市聯盟」(Hybrid City Alliance)並於6月7日正式成為會員，成為全亞洲第三個加入的城市。

混合型活動(Hybrid Event)是指同時舉辦「線下」（面對面實體活動）及「線上」（虛擬數位平台）的活動辦理方式，兼顧實體互動的優勢，又能打破空間的限制，讓無法旅行或者希望減少移動碳足跡的人能夠參與，因能減少接觸，在疫情後尤受重視。

混合型活動城市聯盟(Hybrid City Alliance)由布拉格會議局、海牙會議局、渥太華會議局和日內瓦會議局等4個單位於2020年12月共同發起，由於符合後疫情時代混合型活動的趨勢，擴充快速，短短六個月已有超過14個國家、18個城市加入。台北市6月成功加入後，為繼首爾、福岡之後第三個加入的亞洲城市。

2021年2月發表的台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書，MICE產業被列為重點發展產業之一。台北市MICE轉型後的發展，不僅結合科技，開展軟、硬體的實力，同時將開發深度旅遊。截至目前為止，台北市舉辦了多場指標型的混合型會議、展覽跟論壇，例如3月份舉辦的「2021智慧城市論壇暨展覽 (2021 Smart City Summit & Expo )」，運用AR 跟VR 的虛擬體驗，線上與線下展覽同步展開，展現會展的新常態。而剛剛精彩閉幕的台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI)，更進一步在虛擬展間引用AI技術。同時，國際會議協會(ICCA)分析報告指出，台北為全世界2020年因應疫情將實體會議改為混合型會議比例最高(19%) 的城市。

混合型活動╱會議，不只是疫情時代下提出的臨時解決方案，而是未來發展的趨勢。因其可彈性依照會議活動需求，找尋適合場所╱城市，甚至在多個國家同時間舉辦，為會展產業帶來新的可能性。台北市在加入了「混合型活動城市聯盟」之後，將可對國際展現台北的會展整合實力，協助台北會展業者接觸更多國際案源。

Hybrid City Alliance 官方網站: www.hybridcityalliance.org