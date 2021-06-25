國內七大品牌攜手推戰疫包 挺抗疫戰士

防疫如同作戰，COVID-19就像是變幻無常的敵人，全球迄今超過400萬人，在這場戰役中失去寶貴的生命。近日國內更飽受COVID-19的威脅，這時候更需要團結一致，落實所有防疫措施，阻斷任何有可能的傳播鏈，才有辦法戰勝疫情。在防疫專責旅館內，正有一群人努力抗疫，為了讓有限的醫療量能保留給最需要的人，共同挺過這波疫情危機，為了幫這些抗疫戰士可以更積極面對病毒，盡速恢復健康。戰國策傳播集團邀請國內六大知名品牌客戶，包括InSeed益喜氏、惜惜康普茶、Nature Valley天然谷、3M、正隆（1904）、葡萄王（1707），用超過萬份的物資量身打造「戰疫包」，期望助力台北凱撒大飯店每一個抗疫戰士，為自己防疫的每一天都添加健康、活力與品質，相信明天會更好。

一般人在封閉環境中獨處，容易產生疲勞、憂鬱等現象，這時一句溫暖的關懷、一個貼心小物的提供等，都可能成為他們繼續面對挑戰的動力來源。擔任本次公益活動企劃統籌的戰國策傳播集團董事長吳春城表示，「在對立不安的年代，社會更需要的就是正能量跟安心感，也感謝集團客戶們願意一起為防疫盡一份心力。」

亞洲益生菌權威蔡英傑教授，淬鍊30年研究功力，領導國際研發團隊推出InSeed益喜氏機能益生菌系列，這次也特別捐贈「好欣情-快樂益生菌」及「好益活-防護益生菌」，希望可以幫助抗疫勇士補充更多機能益菌，打造幸福好心情、防護好體質。

而台灣在地品牌惜惜康普茶也加入抗疫的行列，捐贈新推出即造成話題的兩款「惜惜康普茶」－清爽茶香以及醇厚果香，以四種天然原料：水、糖、茶、益生菌發酵而成，產生耐酸耐熱的益源質，為腸道創造有利好菌的生長環境，用酸酸甜甜的好滋味，惜惜你的身心靈，為防疫生活加油打氣。

Nature Valley天然谷關心抗疫英雄們的健康生活，提供為疫情辛苦努力的醫護人員與抗疫英雄充滿能量的「Nature Valley天然谷燕麥棒」，100%天然燕麥、含膳食纖維、方便即食，能夠隨手補充防疫正能量，與全民齊心抗疫。

3M堅信科技改善生活，也能溫暖人心。在艱困的疫情下，3M提供生活必需的「薄荷牙線棒」，強韌線材代表台灣人面對挑戰的韌性，清新風味盼望隔離者找回健康開懷大笑的自信。而同樣與生活息息相關的紙業龍頭正隆，提供「春風小超人抽取面紙」感謝隔離者與醫護人員的溫柔抗疫，為防疫新生活帶來一股春風暖意。

知名生技公司葡萄王秉持「付出，成就美好社會」的企業社會責任理念，盡企業最大的努力，持續與相關單位在防疫工作進行連結；此次捐贈「PowerBOMB爆能能量飲料」，支持居離者與醫護等抗疫戰士所需的體力補給！而戰國策傳播集團與壯世代聯手推出 Podcast生活頻道，則希望透過溫暖的聲音提供外宿防疫者心靈上的最大支持。