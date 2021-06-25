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虛價登錄嚴重？實登新制民眾竟最期待這作法

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

實價登錄多項新制將在7月1日上路，一般認為民眾最期待門牌全都露，591實價登錄針對修法內容進行民調，結果民眾最期待的，是未來地方政府有實質查核權，可以嚴查不實登錄。

業者表示，這凸顯實價登錄上路近10年，民眾還是質疑實價登錄的正確性，盼望政府能夠出手改善。

實價登錄新制修法內容包括完整揭露門牌、地方政府對不實登錄可直接向調閱相關文件查核，等於有實質查核權、預售屋契約須交付政府機關備份，預售屋簽約後30天內即時登錄、禁止紅單轉賣等。

根據591實價登錄針對站台用戶調查，民眾最期待就是政府的實質查核權，28%的民眾對於修法過後地方政府可對疑似不實登錄可直接向稅捐等機關或金融機構查閱有關文件等內容，賦予高度期待。

591房屋交易網新聞組長畢務潔指出，可見儘管實價登錄已經上路近10年時間，還是無法有效的防堵像登錄時灌裝潢、車位價格，建商簽AB約墊高總價登錄價等行為，盼望未來有依據法源後，地方政府雷厲風行嚴加查核，不再有「虛價登錄」。

民眾第二期待的是完整揭露門牌的新制，占比達27%。

畢務潔表示，門牌揭露對於民眾可以有效的了解各社區的成交狀況，甚至可以將成交樓層戶別對比建商、仲介資料比對出細部格局等資料像是座向、棟距等差異，反倒能更加瞭解到真正該筆紀錄高低價的原因，讓實登更具有參考價值。

另外，細究此次修法的重點，預售屋買賣相關內容占最大宗，當然也是民眾關心的重點，像是預售屋契約備查、簽約後30日即時登錄及禁轉賣紅單等，預售屋各項規範加總起來，有近半數民眾期待上述新制上路，可見對於健全預售屋買賣寄予極大的期望。

資料來源／591實價登錄
資料來源／591實價登錄
圖／591實價登錄提供
圖／591實價登錄提供

實價登錄 預售屋 建商

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