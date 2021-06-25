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土地銀行挺台灣果農 認購盛產芒果

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

土地銀行積極支持台灣農產品，率先加入採購芒果的行列，以實際行動支持本土農業。

土銀表示，今年台灣芒果產量較去年增加二成，往年芒果外銷量平均約1800至2000噸，主要出口至日本、韓國兩國，今年因南韓改變進口檢疫標準，加上中國大陸出口芒果量大增，造成台灣芒果外銷受挫，內銷部分因為全台疫情升高，餐廳、冰果店等通路大幅緊縮，內外夾攻使得銷量劇降，盛產沒能讓農民笑開懷反而愁容滿布，因此土銀決定認購盛產芒果。

在全民戮力防疫的時刻，土銀表示，除了專注金融本業，積極承作勞工紓困貸款、中小企業貸款及各項政府紓困方案，在台灣果農需要協助的時候，適時提供援助，近年來採購盛產之本土農產品，包括高麗菜、香蕉、文旦、鳳梨等蔬果，藉由土地銀行拋磚引玉，期望社會大眾能共襄盛舉，一起支持國產農作。

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