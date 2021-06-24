環狀線板新站聯開案9月啟動招商 估引進投資額39億元

「新北環狀線板新站土地開發案」今(24)日舉行招商說明會，招商總顧問仲量聯行表示，捷運板新站聯開案距新板特區僅800公尺，地段相當優越，且基地面積約達1,392坪，不論規劃住宅、商辦或商場均合適，初估全案投資金額約39億元，預計9月正式對外招商、2024年開工。

新北捷運局今(24)日舉辦「新北環狀線板新站土地開發案」線上招商說明會，新北市捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，鄰近新板特區，且基地面積約達1,392坪，未來將接續車站出入口由地上6層開始興建，預估可興建地上29層和地下6層之地上層總樓地板面積約1萬8,700坪之大樓。

仲量聯行總經理趙正義表示，捷運板新站周邊機能發達，交通區位優越，到站就到家，目前周邊住宅每坪成交均價在55~60萬元，距離新板特區僅800公尺，更是新北市最精華的商辦區域，辦公室整體進駐率達90%以上；他強調，捷運板新站聯開案的土地產權完整，搭配交通優勢，未來投資人不論是開發住宅、商辦或商場都非常適合。

趙正義指出，未來該聯開案之百貨商場可能朝兩個方向發展，一是大型的mega mall娛樂型購物中心，另一個則是以捷運車站為主的一至三千坪的地區型商業設施；他分析，目前板新站光一到二樓就有1,500坪左右的商業空間可發揮，可說是非常有潛力的重要投資據點。

趙正義表示，捷運板新站聯開案初估興建投資金額約39億元，開發建物總權值預估達114億元，將在9月正式公告徵求投資人，備標期預計為四至五個月，順利簽約後可於2024年開工。

林耀長指出，符合該案資格之申請人，規劃在2022年第1季就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業後，選出最優申請人，並在簽約後成為正式投資人。