傳將出售股權退出台灣市場 家樂福總部嚴正否認

法商家樂福傳出正規劃出售包含台灣在內的部份海外業務，是否可能繼大陸之後，又退出台灣市場引人關注。但對此，台灣家樂福否認，並表示此項傳聞並不是真的，法國總部已經嚴正駁斥。

家樂福原為台灣量販龍頭，目前共有66店，近年來快速發展超市型門市，展店腳步極快，去年才又併購頂好超市，門市規模大增，總店數已約200店，有望挑戰全聯的超市龍頭地位，前景看好，因此若法商退出台灣，外界更關注誰來接手。

家樂福目前在台灣的股權分布，法國總公司持股60%，台灣由統一集團持股40%，其中統一20.5%、統一超持股19.5%。對於可能傳出可能出售台灣股權，是否有可能接手，統一則表示，目前只屬於傳聞，無法回答假設性問題。

家樂福在2013年就曾傳出考慮出售其在中國大陸及台灣的業務，但僅止於傳言，而後在2019年，家樂福則將大陸家樂福80%的持股出售給零售巨頭蘇寧易購，幾乎是全面退出大陸量販市場。

家樂福台灣則表示，集團嚴正否認打算出售波蘭與台灣的消息，而未來的策略計畫中，包含所有併購，結盟，買賣的可能性，全都在思考，準備的初步階段。目前沒有出售任何資產的打算。