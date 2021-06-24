快訊

想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳將出售股權退出台灣市場 家樂福總部嚴正否認

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
法商家樂福傳出正規劃出售包含台灣在內的部份海外業務。但對此，台灣家樂福否認，並表示此項傳聞並不是真的，法國總部已經嚴正駁斥。 路透社
法商家樂福傳出正規劃出售包含台灣在內的部份海外業務。但對此，台灣家樂福否認，並表示此項傳聞並不是真的，法國總部已經嚴正駁斥。 路透社

法商家樂福傳出正規劃出售包含台灣在內的部份海外業務，是否可能繼大陸之後，又退出台灣市場引人關注。但對此，台灣家樂福否認，並表示此項傳聞並不是真的，法國總部已經嚴正駁斥。

家樂福原為台灣量販龍頭，目前共有66店，近年來快速發展超市型門市，展店腳步極快，去年才又併購頂好超市，門市規模大增，總店數已約200店，有望挑戰全聯的超市龍頭地位，前景看好，因此若法商退出台灣，外界更關注誰來接手。

家樂福目前在台灣的股權分布，法國總公司持股60%，台灣由統一集團持股40%，其中統一20.5%、統一超持股19.5%。對於可能傳出可能出售台灣股權，是否有可能接手，統一則表示，目前只屬於傳聞，無法回答假設性問題。

家樂福在2013年就曾傳出考慮出售其在中國大陸及台灣的業務，但僅止於傳言，而後在2019年，家樂福則將大陸家樂福80%的持股出售給零售巨頭蘇寧易購，幾乎是全面退出大陸量販市場。

家樂福台灣則表示，集團嚴正否認打算出售波蘭與台灣的消息，而未來的策略計畫中，包含所有併購，結盟，買賣的可能性，全都在思考，準備的初步階段。目前沒有出售任何資產的打算。

家樂福 併購 法國

延伸閱讀

彭博：家樂福考慮脫售海外部門 包含台灣門市

家樂福全台58家店中店藥局 即日起開賣家用快篩試劑

加入高雄好家載外送平台 全聯「PXGo！小時達」今上線

新店最賺社區！今年9筆全賺 最多獲利820萬

相關新聞

傳將出售股權退出台灣市場 家樂福總部嚴正否認

法商家樂福傳出正規劃出售包含台灣在內的部份海外業務，是否可能繼大陸之後，又退出台灣市場引人關注。但對此，台灣家樂福否認，...

中信調查：看跌Q3房價民眾 增逾10個百分點

據中信房屋調查，受疫情爆發影響，47%民眾看壞第三季經濟；至於房價部分，過半民眾認為第3季房價將持平表現，但預期房價會跌...

環狀線板新站聯開案9月啟動招商 估引進投資額39億元

「新北環狀線板新站土地開發案」今(24)日舉行招商說明會，招商總顧問仲量聯行表示，捷運板新站聯開案距新板特區僅800公尺...

「巷仔內」心法教戰 實價登錄+房地合一2.0上路買房族必看

新制上路，價格透明和長期持有成為房市主旋律，預售屋再也不是黑洞，房價、銷售率全都露，專家推估短期內供給量縮、交易量少，可房價難跌，買房就趁現在。

再生能源有經濟優勢 開發中國家良機

停止建設傳統燃煤電廠，直接採用再生能源電廠，將為開發中國家省下至少1560 億美元！國際再生能源總署（IRENA）報告發現，再生能源變得比傳統高污染發電更經濟實惠且便宜，且經濟前景比以往想像中樂觀，必將成為開發中國家的發展契機。

中鋼高機能鋼材 一年減碳達6426座大安森林公園吸碳量

中鋼公司應用「生命週期評估方法」計算高機能鋼材減碳效益，2019年中鋼售出的高機能鋼材整體減碳效益達250萬噸，相於64...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。