nnoVEX 2021創新創業競賽報名將截止 五成團隊來自海外

InnoVEX 2021創新創業競賽報名即將截止，主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）今（24）日表示，本次競賽採全線上模式舉辦，已有來自以色列、巴西、日本等多國團隊報名參賽，已報名隊伍中有五成來自海外國家與地區，顯見賽事已獲得海內外新創圈肯定。台北市電腦公會提醒，競賽報名即將在7月2日截止，有意報名的團隊需先登記成為InnoVEX ONLINE 2021線上參展商，方能獲得免費參加競賽資格。

台北市電腦公會指出，從已報名團隊的項目類別來看，今年以「5G與IoT」、「企業軟體應用」、「健康照護與生物科技」等三大領域最熱門，由此可見新創主要是從未來趨勢找尋商機，不僅與企業在發展策略上有所區隔，也能和各大企業進行跨業合作，擴大新創團隊業務範圍。

台北市電腦公會表示，InnoVEX創新創業競賽為國際性競賽，因此吸引不少海內外新創團隊報名，包括以色列、巴西、法國、香港、匈牙利、印度、盧森堡、菲律賓、新加坡、英國、越南、馬來西亞與日本等地，已報名團隊超過五成來自海外。

InnoVEX Pitch競賽評審也相當具有國際代表性，今年賽事邀請到Plug and Play、Mountain Pacific Venture、Techstars Investment、Trans-Pacific Technology Fund、美國高通、台杉投資、玉山Mosaic Venture Lab、光明亞洲創業投資基金、穀神星資本、比翼生醫創投、心元資本、普訊創新、蜂行資本、聚達創業投資等，陣容包含海內外知名創投、加速器與企業創投，有助於新創團隊募集資金並前進國際市場。

台北市電腦公會提醒，InnoVEX Pitch競賽報名即將在7月2日截止，新創團隊需要先登記成為InnoVEX ONLINE 2021線上參展商，才能獲得免費參加競賽的資格。