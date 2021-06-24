迎報復性旅遊商機 嘉泥王立心：最辛苦的時間已過

近年全力轉型旅宿服務業的嘉泥（1103），持續遭遇疫情打擊，今年第1季稅後淨損1.27億元，換算單季每股淨損0.2元。不過嘉泥執行長王立心認為「最辛苦的時間已過」，隨歐美疫苗施打率提高，歐盟已放寬旅遊限制，嘉泥轉投資的義大利飯店5月中重新營運，期待接下來的報復性旅遊商機。

嘉泥今天舉行線上法說會，王立心表示，全球疫情一波未平、一波又起，民眾要恢復正常生活，還是要看疫苗的接種率，她認為最辛苦的時間已過。

除了旅宿事業下半年有望逐漸復甦，嘉泥每年最重要的獲利來源來自轉投資台泥（1101）的現金股利，嘉泥持有台泥3.24億股，去年光是現金股利收入就高達9.6億元。由於台泥董事會決定今年每股擬配發現金股息3.5元，優於去年的2.5元現金＋0.5元股票，嘉泥估計今年股利收入將提高到11億元左右，預計第3季入帳，可為公司營運吞下定心丸。

嘉泥近年轉型旅宿服務業，2014年參與雲朗集團共同買下義大利羅馬的飯店A Roma，首次跨足飯店領域，去年因疫情蔓延到歐洲，義大利為重災區之一。不過王立心昨天表示，義大利有超過五成民眾已施打疫苗，義國政府目標到9月，12歲以上民眾要有八成施打疫苗，防疫管制將陸續解封。歐盟最近已經放寬旅遊限制，只要是歐盟民眾完成兩劑疫苗施打，開放可在歐盟境內旅遊。嘉泥A Roma酒店5月中已重新營運，期待接下來的報復性旅遊人潮，這也可以做為嘉泥沖繩酒店未來迎接解封復甦商機的借鏡。

嘉泥揮軍日本沖繩，在當地打造第一間自有品牌酒店那霸國際通（Hotel Collective），去年初剛開幕就碰到疫情攪局。由於日本疫情反覆，目前沖繩的緊急事態宣言延長至7月11日，國際航班也都是停飛狀態，那霸國際通酒店營運艱辛。不過同樣隨著日本疫苗施打，國內旅遊可能先解禁，沖繩有三成的旅遊客源來自日本國內，預估最快今年第4季有望逐漸開放回穩。

同樣位在沖繩，嘉泥與國際知名的洲際酒店集團（IHG）結盟擬在沖繩打造第二間酒店（豐崎案），目前規劃設計中，因疫情關係，原訂2024年第1季完工營運的目標，時間將往後延遲3-6個月，改至2024年下半年開幕。