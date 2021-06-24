InnoVEX 2021創新創業競賽報名將截止 五成來自海外

為協助新創團隊突破地理限制，對國際創投、加速器、國際企業進行曝光與媒合，亞洲指標新創展會InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX 2021創新創業競賽採全線上模式舉辦，包括以色列、巴西等世界各地新創團隊報名參加，報名團隊有五成來自海外國家與地區，由此可見InnoVEX 2021競賽國際化程度，已獲得新創圈肯定。

TCA提醒海內外新創團隊，競賽報名即將在7月2日截止，有意報名的新創團隊，需先登記成為InnoVEX ONLINE 2021線上參展商，方能獲得免費參加競賽資格。

TCA指出，從已報名新創團隊項目類別來看，今（2021）年以5G與IoT、企業軟體應用、健康照護與生物科技等三大領域最熱門，由此可見新創主要是從未來趨勢找商機，不僅與企業在發展策略上有所區隔之外，也能與各大企業進行跨業合作，進而擴大新創團隊業務範圍。

TCA表示，作為國際化新創競賽，InnoVEX Pitch競賽評審國際代表性非常重要，今年邀請到Plug and Play、Mountain Pacific Venture、Techstars Investment、Trans-Pacific Technology Fund、美國高通（Qualcomm）、台杉投資（Taiwania Capital Management Company）、Mosaic Venture Lab、光明亞洲創業投資基金（Orion Venture Partners）、穀神星資本（Ceres Capital）、比翼生醫創投（BE Health Ventures）、心元資本（Cherubic Venture）、普訊創新（WKI）、蜂行資本（Hive Venture）、聚達創業投資（Mesh Ventures）等創投、加速器與企業創投，對於新創團隊募集資金與前進國際市場，可說是非常有幫助。

因InnoVEX創新創業競賽為國際性競賽，吸引不少海內外新創團隊報名，包括以色列、巴西、法國、香港、匈牙利、印度、盧森堡、菲律賓、新加坡、英國、越南、馬來西亞、日本等海外團隊，已報名團隊超過五成來自海外，國際代表性不言可喻。

InnoVEX Pitch競賽報名即將在7月2日截止，海內外新創團隊請加速報名程序，同時TCA也提醒有意報名新創團隊，需先登記成為InnoVEX ONLINE 2021線上參展商，方能獲得免費參加競賽資格。