再生能源有經濟優勢 開發中國家良機

停止建設傳統燃煤電廠，直接採用再生能源電廠，將為開發中國家省下至少1560 億美元！國際再生能源總署（IRENA）報告發現，再生能源變得比傳統高污染發電更經濟實惠且便宜，且經濟前景比以往想像中樂觀，必將成為開發中國家的發展契機。

太陽能、風力降價

國際再生能源總署發布的最新報告發現，大量採用再生能源、不使用傳統火力或其他高污染發電技術，將可為新興國家節省至少1560 億美元的發展成本，且2020年的發電成本報告已發現，太陽能發電的設置成本下降了16%，風力發電則降低了約10%。

此外，國際再生能源總署的報告也指出，再生能源電廠的營運成本也遠低於目前的燃煤電廠，以美國為例，若全以再生能源進行發電，每年將減少至少56億美元的營運支出。

因此，國際再生能源總署總幹事弗朗切斯科強調，再生能源會是最便宜的電力來源，且相關能源需求會不斷地增長，並提高就業機會，促使已開發國家與發展中國家進行相關設施的商業合作，更使地球更靠近2050淨零碳排的目標。

全球性的號召行動

國際能源總署執行董事比羅爾也認為，世界並不缺乏可以投入再生能源發展的資金，只是這些資金還沒有投入真正需要的國家以及項目上，而新興國家與發展中國家將是明確的資金投入標的。

國際能源總署指出，一份清潔能源支出報告顯示，新興和發展中經濟體雖佔世界人口的三分之二，但僅佔全球清潔能源投資的五分之一和全球金融財富的十分之一，因此比羅爾強調，應該採取全球性的號召行動，將資金與技術投入這些國家，以加速能源轉型。

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