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中鋼高機能鋼材 一年減碳達6426座大安森林公園吸碳量

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高效率電磁鋼可提升馬達效率而省電。圖／中鋼提供
高效率電磁鋼可提升馬達效率而省電。圖／中鋼提供

中鋼公司應用「生命週期評估方法」計算高機能鋼材減碳效益，2019年中鋼售出的高機能鋼材整體減碳效益達250萬噸，相於6426座大安森林公園每年的吸碳量！

中鋼攜手工研院綠能與環境研究所，成功建立出高強度汽車用鋼、H型鋼、免調質鋼、船舶用鋼、耐蝕橋梁用鋼及高效率馬達電磁鋼等鋼材的外部減碳計算方法學，據以計算鋼品減碳效益。

中鋼表示，因應氣候變遷風險及全球推動碳中和的趨勢，鋼鐵除是百分之百可回收再利用的綠色產品，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材料。高機能鋼材除提升材料性質外，也能可增進鋼品在外部使用時的減碳效益，避免只在生產製造階段低度排碳，卻在產品長期使用階段大幅排碳情形。

中鋼舉例，像高強度汽車用鋼，即可使車體減重而降低能耗；高效率電磁鋼可提升馬達效率而省電；免調質鋼讓加工業省下熱處理與噴砂等製程，這些都是中鋼致力開發的精緻鋼品，也是幫助產業減碳的利器。

中鋼表示，目前與工研院綠能所共同建立的減碳計算方法學，可量化出各類高機能鋼材在產業鏈及產品生命週期的減碳效益。研究顯示，中鋼2019年銷售的高機能鋼材，減碳效益達250萬公噸，相當於6426座大安森林公園每年吸碳量。

以中鋼與金鍛公司的合作案顯示，鋼材碳足跡降低32%，年減碳達3.8萬公噸。此外，耐蝕用鋼因可延長橋梁使用年限，像關渡大橋與新發大橋分別減碳8964公噸與5408公噸。因應各國加大減碳力度的趨勢，中鋼除執行內部減碳專案、也會投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業。

高雄市新發大橋使用橋梁耐蝕用鋼，生命週期具減碳效益。圖／中鋼提供
高雄市新發大橋使用橋梁耐蝕用鋼，生命週期具減碳效益。圖／中鋼提供
高強度船舶用鋼，生命周期即具減碳效益。圖／中鋼提供
高強度船舶用鋼，生命周期即具減碳效益。圖／中鋼提供

減碳 中鋼

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