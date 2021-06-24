中鋼高機能鋼材 一年減碳達6426座大安森林公園吸碳量

中鋼公司應用「生命週期評估方法」計算高機能鋼材減碳效益，2019年中鋼售出的高機能鋼材整體減碳效益達250萬噸，相於6426座大安森林公園每年的吸碳量！

中鋼攜手工研院綠能與環境研究所，成功建立出高強度汽車用鋼、H型鋼、免調質鋼、船舶用鋼、耐蝕橋梁用鋼及高效率馬達電磁鋼等鋼材的外部減碳計算方法學，據以計算鋼品減碳效益。

中鋼表示，因應氣候變遷風險及全球推動碳中和的趨勢，鋼鐵除是百分之百可回收再利用的綠色產品，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材料。高機能鋼材除提升材料性質外，也能可增進鋼品在外部使用時的減碳效益，避免只在生產製造階段低度排碳，卻在產品長期使用階段大幅排碳情形。

中鋼舉例，像高強度汽車用鋼，即可使車體減重而降低能耗；高效率電磁鋼可提升馬達效率而省電；免調質鋼讓加工業省下熱處理與噴砂等製程，這些都是中鋼致力開發的精緻鋼品，也是幫助產業減碳的利器。

中鋼表示，目前與工研院綠能所共同建立的減碳計算方法學，可量化出各類高機能鋼材在產業鏈及產品生命週期的減碳效益。研究顯示，中鋼2019年銷售的高機能鋼材，減碳效益達250萬公噸，相當於6426座大安森林公園每年吸碳量。