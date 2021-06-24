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OKmart今開賣居家快篩試劑 首批上線秒殺

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
OKmart 今開賣居家快篩試劑。(照片提供:OKmart )
OKmart 今開賣居家快篩試劑。(照片提供:OKmart )

因應疫情下防疫需求，OKmart於今（24）日早上10點起於全台門市會員OKLine群組開始預購「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」，單盒內含5組，售價1,799元，消費者線上預購，門市快速取貨，降低消費者排隊群聚的機率。

OKmart表示，首批限量300盒，會員系統於今天早上10點開放預購，5分鐘內完售，平均每分鐘銷售60盒，將於7月初取貨，第二批貨下午接續供貨，後續尚有需求的消費者一樣採會員登記預購制，OKmart 持續滿足消費需求服務。

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