因應疫情 新保也銷售家用新冠檢測劑
新保（9925）旗下的新保生活關懷公司，因為有藥品、醫療器材銷售證照，所以也能加入新冠檢測銷售行列，主要是供應給服務的客戶相關檢測需求，目前也銷售家庭組，「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」一組共有5劑，服務小量需求的客戶。
新保表示，這次提供「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」主要是因為顧及客戶的權益，用代理的方式才能快速大量提供給客戶在有任何懷疑時立即提供檢測的需求，現在也有銷售小包裝，家用一盒劑5劑，價格會比市售略為便宜，主要是用來加強客戶防疫安全服務。
新保生活關懷公司，在桃園有一家門市在銷售，長期透過創新的科技應用及長年的服務經驗，提供高齡族群生活中的各種需求，提供無障礙交通接送服務與輔具補助代辦及諮詢，建構全方位安全居家照護平台，另外，新推出的「安心照護GPS智慧手錶服務」。
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