台中造鎮案好「宅」吸睛 新案進場搶市

台中近年推出不少大型造鎮案，業者表示，由於公設規劃貼近住戶需求，如總太（3056）地產首創社區自帶商圈、遠雄之星規劃全齡運動公設，吸引自住買盤，全台三級警戒實施，民眾宅在家的時間拉長，也讓這些大型造鎮案受到關注，並激勵新案「佳茂6962」進場。

業者表示，位於北屯廍子的指標造鎮案「總太2020」，自年初交屋至今已達六成入住率，包括全家便利商店、托嬰中心，家醫診所、咖啡廳等一樓店面陸續開張，300坪專屬購物中心也正式營運，形成自有商圈。

疫情期間，住戶只要下樓即可採買，減少外出染疫機會，另社區LOUNGE BAR也提供餐點外帶服務，與榮獲必比登推薦的紅點文旅合作，在家就能享用米其林美食。

總太地產董事長翁毓羚表示，店面主要由住戶或其親友承購，可全面性掌握商圈業態，排除外來傳染源隱憂，購物中心則引進在地小農產品，受惠近期業績成長，有助農民維持收入來源，同步體現共好理念。

總太地產近年推出心生活美學聚落造鎮案，共計4,000戶，一、二期已完銷，三、四期「心之所向」日前公開，規劃上保留7,800坪導入下潛式社區公園，住宅產品主力24~38坪、2~3房，每坪22~25萬元，吸引小家庭、退休族目光，短時間即銷售近四成。

遠雄之星系列「遠雄之星8」，主打灣區頂級運動宅，推出親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等多項運動公設，還規劃少見的整座室內籃球場，打造全齡化健康居住場域，去年疫情推升國人健康意識抬頭，全案一年完銷；目前系列建案來到第9期，總戶數約2,500戶、總銷高達140億元，預計下半年推出。

不畏疫情進場的潭子新案「佳茂6962」，距離勝利商圈僅1分鐘路程，以6,962坪基地面積打造500米環城綠帶，並加上每戶錯層式跳島陽台設計，在家及可遠眺無敵綠景；全案規劃40-49坪、3-4房，每坪開價35萬元，創下區域新高。