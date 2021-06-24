全聯「PXGo!小時達」攜手「高雄好家載」399元免運

疫情期間外送服務格外重要，高雄市政府獨創推出「高雄好家載」，結合全聯福利中心「PXGo!小時達」、「LINE熱點」平台、高雄餐飲業者、計程車司機和機車快遞，打造防疫互助外送經濟，目前有數百家餐飲業者及11處市場、夜市上線，亦和高雄地區13個全聯門市「PXGo!小時達」合作，共同推出外送優惠，為高雄防疫增添助力。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔說，「高雄好家載」提供市民在家防疫採購的新選擇，全聯福利中心「PXGo!小時達」滿399元享免運優惠，讓消費者在家動動手指，生鮮食品、日用雜貨就能送到家。而部分餐飲店家只要訂購滿499元，市府就補助計程車外送車資85元，超過85元後車資則由消費者負擔。

全聯指出，透過點選「高雄好家載」LINE熱點專區內全聯「PXGo!小時達」資訊，民眾在家防疫隨買即送，不用擔心物資缺貨的問題，且消費滿399元即可享免運優惠。

防疫期間小時達採用「無接觸送餐」，餐點置適當地點後，由外送員電聯或傳簡訊提醒消費者取餐。同時每位外送員每日上線前，均填寫疫調檢查表，未回填者不可接單。外送員進行配送任務時全程配載口罩，每日二次酒精清潔保溫袋，提供最高標準的外送服務。

「高雄好家載」目前結合9家計程車隊，及多家機車快遞業者協助外送，希望透過好家載互助平台幫助各行各業紓困。台灣大車隊（2640）協理陳治平說，疫情爆發後計程車營業額下降6成，司機生計受影響甚巨，高雄市府這次補貼車資，幫小黃運將找到新服務機會和模式，對收入增加有所幫忙。

高雄市經發局表示，「高雄好家載」結合大家最常使用的LINE通訊軟體，民眾只要打開後點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區，包含名店美食餐飲、夜市特色小吃、超市生鮮蔬果和賣場百貨用品通通有，讓民眾不用出門上網快速選購，不論享用美食、烹煮好菜還是採購用品，通通外送到家，安全又方便。