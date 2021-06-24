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國光新冠二期臨床將在東南亞啟動 要爭取mRNA疫苗代工

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

疫苗龍頭廠國光生（4142）表示，公司開發的新冠疫苗一期臨床試驗去年卡關後，目前已轉向海外發展，預計今年7月將在東南亞啟動二期臨床試驗，最快明年第1季執行多國多中心三期試驗。公司並不排除向法商賽諾菲（Sanofi）藥廠爭取mRNA疫苗的代工機會。

國光生技企劃處處長洪岳鵬23日出席生醫產業趨勢暨投資論壇—新興傳染疾病發展趨勢與挑戰，以次世代抗疫新鑰， 解鎖台灣疫苗國際布局之路為主題進行分享。

洪岳鵬指出，該公司開發的新冠疫苗自去年在台灣做完一期試驗後，現已轉向東南亞市場展開二期試驗，預計7 月取得臨床試驗核准後即可開始收案，估計今年9月將可有初步期中報告。至於三期臨床試驗方面，國光生初步規劃在東南亞、中南美、南非等疫情嚴重地區，啟動多國多中心臨床試驗，最快明年第1季首位受試者開打。

洪岳鵬表示，公司已生產備妥10萬劑新冠疫苗，可用在臨床試驗需求，但這只國光生發展的第一代新冠疫苗，為了避免新冠病毒的持續變異，疫苗廠卻要在其後窮追不捨的情形一再出現 ，國光生正在開發次世代新冠疫苗，朝廣泛的抗原搭配佐劑、更簡易的生產平台，以及五價疫苗三大目標發展，這次世代疫苗不排除與同業合作開發。

洪岳鵬表示，國光生近半年來低調佈局，除了為了新冠疫苗海外臨床試驗做準備，另一方面是全力擴充產線，一是為公司自己的產品需求，也為代工客戶法商賽諾菲的流感疫苗訂單。此外，傳出賽諾菲藥廠也將發展先進的mRNA疫苗，洪岳鵬指出， 國光也會向賽諾菲藥廠爭取在台灣代工mRNA疫苗。

洪岳鵬表示，國光生有大規模量產優勢，現在正要積極補齊並打造國際研發中心，包括實驗動物房、微生物、細胞培養、充填包裝等，目標能從前期研發到後段生產能一站式完成。

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