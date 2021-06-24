科思創推出全新5G用TPU 生產基地放在台灣彰化

看好台灣通訊科技產業的世界領先地位，德國化工大廠科思創（Covestro）重兵集結台灣，今天宣布推出全新的5G（第五代行動通訊）用TPU（熱塑性聚氨酯），以台灣彰化廠為主要生產基地。

科思創主管表示，與以往的4G相比，5G技術具有更高網速、更快的傳遞時間（低延遲性）、更低的功耗和更穩定的連接等優點，為了優化用戶體驗，設備必須配有特殊外殼，盡可能降低任何干擾的傳輸信號。科思創新推出的5G用TPU，具有低介電常數（Dk） 和低介電損耗（Df）等特性，展現出高穿透性，可減少頻寬損失，非常適用在5G領域，例如手機保護套等。

而看好台灣的通訊科技產業在全球居於領先地位，科思創此次新推出的5G用TPU，也把主要生產基地放在台灣彰化廠。

科思創是德國化工大廠，前身為化工巨擘拜耳旗下的材料部門，2015年9月從集團分家獨立，目前科思創為全球最大的聚合物生產公司之一，去年銷售額達107億歐元（約新台幣3,584億元）。

而科思創也持續加碼台灣，在彰化和高雄林園都有設廠，其中彰化廠主要生產TPU，兩年前剛完成新廠擴建，產能一舉擴增三成，TPU年產能從原本的1.8萬噸提高到2.3萬噸，彰化廠成為科思創在亞洲最大的TPU生產基地。此次新推出的5G用TPU，便以彰化廠為主力生產工廠。

科思創新推出的5G用TPU，除了具有TPU塑料既有的抗衝擊及抗震動性能等優勢，可防止機械衝擊，另外與聚碳酸酯（PC）或ABS等其他塑料也有良好的黏附性，適應範圍寬廣。