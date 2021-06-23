龍騰微笑競賽首設國際組 鼓勵新創走出台灣

宏碁基金會及Cheers 雜誌共同主辦的第4屆龍騰微笑智聯網創業競賽，今天透過線上視訊舉辦頒獎典禮。本屆新增的國際組由新芽網路創建的「企業級雲端問卷服務」獲得首獎，宏碁基金會將協助朝向海外市場發展。

本屆競賽評審團召集人李達生表示，受疫情影響，今年參賽隊伍較往年減少，但仍能感受到年輕團隊的創業熱情與生命力。在校園組方面，評審團幾經掙扎，做出首獎從缺的決定，期許創業家團隊在疫情期間能蹲低蓄能，未來表現更好。

李達生說，本屆競賽新增國際組團隊，讓評審團看到台灣未來的國家隊實力，透過實地參訪與創業經營者互動討論，看見台灣在各行各業等待發光的中小企業，具備成長為跨國營運企業的紮實能力。

本屆龍騰微笑智聯網創業競賽校園組首獎從缺，拿下第2名的獵戶科技團隊研發重心在工業發展領域，提出智慧製造的混合型定位解決方案，結合無線訊號技術及人工智慧（AI）演算法，為製造業帶來環保省電的管理機制，並做到防災引導、產能改善、安全管理等。

國際組方面，深耕雲端服務多年的新芽網路以「企業級雲端問卷服務」獲得冠軍及創業獎金新台幣100萬元。獲得第2名的展綠科技整合物聯網智慧裝置與一站式管理的雲端後台，研發智慧工廠製程優化用電的解決方案。第3名的鼎恒數位科技利用AI技術與一站式管理後台，提供跨國企業高效能的人資管理解決方案。

宏碁基金會表示，未來將以龍騰的策略角度，加上實際合作的方式，協助龍騰國際組團隊優化市場營銷與國際化布局，讓具有潛力的未來台灣國家隊能更快朝向海外市場發展。