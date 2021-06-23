LG強攻三項防疫家電 迎接夏季商機需求

南韓家電大廠LG看好防疫家電的需求商機，強調衣物清潔護理的重要性，提供護衣、洗衣、乾衣一次到位的全方位衣物護理專家；台灣LG強攻三項防疫家電， 迎接夏季商機需求。今年營收將可達120億元以上， 目標成長二成，向挑戰三成邁進。

台灣LG指出，styler 蒸氣電子衣櫥把關將消費者返家後的衣物進行第一道蒸氣殺菌防護，接續透過TWINWash 雙能洗洗衣機深層高溫殺菌清潔，最後以免曬衣乾衣機乾衣殺菌濾淨作為二次清潔，並可透過 ThinQ App 隨時掌握衣物護理時程與狀態，讓消費者在防疫期間也能輕鬆清潔衣物，打造健康全效防禦網。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，近日疫情的延燒，民眾對於個人健康與衛生管理的重視相對大幅提升，外出返家後的衣物及貼身物品的殺菌護理，也成為不可忽略的重要環節。

宋益煥強調，針對消費生活型態的轉變與需求，提供居家守護方案，由styler 蒸氣電子衣櫥、TWINWash 雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機等產品打造出全方位衣物護理專家，利用獨家高溫溫和殺菌技術，有效去除衣物中潛藏的過敏原、塵蟎及病菌，包含不易清洗的背包、安全帽及玩偶等物品，也能輕鬆完成清潔護理，為全家人的健康把關。

LG的電子衣櫥跟多家建案合作， 擴大銷售量，今年在新產款電子衣櫥挹注下銷量將可三倍增，並在大小家電出擊，台灣LG營收將可達120億元以上， 目標成長二成，向挑戰三成邁進。

去年LG在台灣市場銷售的營收，單是家電產品就有高度成長，首度達到百億元大關，主力產品有OLED 電視、冰箱、 TWINWash 洗衣機、乾衣機、電子衣櫥、空氣清淨機吸塵器等，大家電又以洗衣機的成長最大達年增25%。