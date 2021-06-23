賣方持有中山富御八年轉手賠2710萬 紡織老董便宜入手

依據近期台北市實價登錄資料，位於中山區中山北路二段的豪宅「中山富御」又出現降價轉售交易，13樓二戶在今年5月同一天交易，一戶降價1,060萬元，另一戶降1,650萬元，總計前屋主2013年持有至今，持有「中山富御」兩戶賠售2710萬元。

據悉，接手買方為聯發紡織董座葉清澤，以兩家法人澤心投資、聯碁投資名義，砸下無貸款、全部現金2.17億元，買下13樓兩戶，合計236.71坪；該豪宅2018年15、16樓戶轉售降價6,092萬元，同樣位於中山北路二段遠雄富都、璞真詠真也都出現過降價出售的交易。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，中山北路為台北市貫穿南北的主要道路，豪宅熱絡時期中山北路二段上推案踴躍，但房市盤整後價格下修，加上區域同類商品產生排擠效應、買方選擇多，故市場回溫後，該區價格卻未回升。

據實價資料，中山富御在2016年以前的成交單價每坪約在90~120萬元，之後洛則落在85~100萬元，這次13樓二戶交易，一戶成交總價1.08億，比賣方買入價格少1,060萬元，另一戶這次成交總價1.09億，跟前次移轉相比降價1,650萬元，二戶總共降價2,710萬元，一樣位於中山北路二段的遠雄富都8樓戶在前年轉售降價3,655萬元，去年2月也出現賠售1,123萬元的交易。

郎美囡分析，雖然豪宅市場受惠資金回流、台商回歸，從前年開始回暖，不過從市場成交價格觀察，若非指標性豪宅，買方議價多參考豪宅盤整後的行情，追價意願不高，且賣方入手多在市場高點，因此出現多筆降價出售的交易。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，作為房市重要指標，豪宅近年成為政府打房的首要對象，也從未放鬆過豪宅選擇性信用管制，讓豪宅買家財務槓桿受限，對價量都有影響。不過豪宅客對機會成本與資金效益更為在意，帳面上賠售，也意味著將另闢戰場。