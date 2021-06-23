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看好疫情後房市 璞真建設砸12.5億購入士林757坪地

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

根據最新實價揭露資料顯示，在疫情發展仍嚴峻的5月份，有開發商以12.5億元，買下至善路一段上的757坪土地，顯示在疫情仍相當嚴峻與央行的土地融資管制之下，開發商看好後疫情的復甦商機，擇優進場購地。據悉買方為璞真建設。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從一些地上權的土地標售與實價成交的土地資料來看，開發商對於短期疫情雖然謹慎但並未悲觀，加上不動產開發周期較長，因此遇到有地段與條件較佳的土地釋出，即使央行管制措施仍未放鬆，也會擇優進場購地等待好時間推案。

該筆實價揭露的12.5億元土地，位於士林至善路一段上，周邊住宅環境清幽，同時靠近仰德大道入口，距離中影與故宮也不遠，該筆交易發生時間為5月27日，也是疫情正嚴峻的時間，整筆交易土地面積為757坪，土地開發已經具備相當規模，可打造高質感的住宅社區。

疫情 央行 土地標售

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