順藥國際佈局 與Dongwha簽韓國獨家經銷長效止痛劑合約

順藥（6535）今（23）日宣布，該公司的長效止痛劑LT1001（台灣商品名：納疼解）國際佈局再傳捷，已與韓國的Dongwha藥廠簽訂韓國市場獨家經銷合約。未來將由順藥負責韓國取證及供貨，Dongwha負責上市後商品化與銷售推廣，順藥除可獲得簽約金外，若藥品順利取證上市，可再依約取得各階段里程碑金。

順天生技醫藥表示，LT1001是由國防醫學院胡幼圃教授團隊研發，是全球首創的一周長效止痛針劑，具有長效、安全及使用便利的特色，相較於傳統鴉片類藥物更具有不易成癮之優勢。

LT1001長效止痛針劑已取得台灣和新加坡的上市許可，目前也正在泰國、馬來西亞等東南亞國家申請藥證，預計今、明年陸續取證。中國大陸部分也早已卡位佈局並啟動三期臨床試驗，待成功上市後可望創造極高現金流收入。

順藥總經理林榮錦表示，LT1001是順藥第一個成功上市的新藥，其全球專利佈局完整、深具國際授權潛力，可為公司帶來穩定收益貢獻。公司將持續透過區域擴張策略極大化LT1001產品價值，這次與Dongwha合作，透過該藥廠成熟、多元的銷售通路及行銷經驗，相信可以大幅提高LT1001在當地市場的品牌能見度與競爭力，並期待早日嘉惠更多病患。

順藥表示，公司將韓國視為LT1001插旗東北亞的首選之地，韓國醫藥品市場持續高度成長，止痛類藥物更是成長最快速的類別之一，2021年銷售額預計從1.8億美元以年複合成長率7.04%的速度成長。由於台灣及韓國的醫療環境，以及在中重度術後疼痛的相關處置類似，目前仍以傳統鴉片類藥物為主流。因此公司考量LT1001於台灣申請藥證的臨床數據，有機會滿足當地的臨床及法規需求，預計最快可於2022年下半年取得藥證。

Dongwha公司為歷史超過120餘年之藥廠，全韓國有超過27個銷售據點，2019年銷售額超過2.7億美元，且過去三年處方藥的年複合成長率更高達18.9%。Dongwha藥廠與輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）、第一三共製藥及利奧製藥（LEO）等多家知名跨國藥企擁有長期合作關係，共同開發新藥及拓展業務，其中不乏止痛藥及手術相關的產品組合。