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昱厚報捷 有機會成為國內第一個黏膜免疫新冠疫苗

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

全球都受到新冠疫情影響，今天生醫產業趨勢說明會中，以「新興傳染疾病發展與挑戰」為題，昱厚（6709）生技總經理徐悠深會議中分享，黏膜免疫佐劑平台發展，昱厚採取鼻噴劑型且新冠肺炎治療與預防性疫苗開發雙軌並進；未來將搭配昱厚的專利黏膜免疫佐劑，規劃明年初進行人體試驗，有機會成為國內第一個黏膜免疫的新冠肺炎疫苗。

新冠病毒的高變異且易傳播，甚至逐漸演變具有流感病毒特性的跡象，迄今全世界還在與疫情苦戰，徐悠深表示，面對已知傳染病可能隨時捲土重來，昱厚採取鼻噴劑型且新冠肺炎治療與預防性疫苗開發雙軌並進。

鼻噴新冠肺炎治療藥於5月間已向TFDA提出用於治療輕症患者之IIa期人體臨床試驗申請，現並已申請恩慈療法使用於治療輕、中症患者；鼻噴新冠肺炎疫苗開發尚處於動物試驗階段，建立細胞庫並持續測試抗原產量，未來將搭配昱厚的專利黏膜免疫佐劑，規劃明年初進行人體試驗，有機會成為國內第一個黏膜免疫的新冠肺炎疫苗。

昱厚的開發中產品線涵蓋過敏性鼻炎、流感、氣喘等；不同於一般疫苗研發公司，昱厚生技透過新一代黏膜佐劑平台擴大開發相關適應症藥物。很多病毒或細菌都是經由黏膜感染人類，尤其是新冠及流感病毒，若能在呼吸道黏膜的第一道防線就阻斷病原體，就能達到更完善的保護力。

鼻噴給藥屬於黏膜投藥的一種，昱厚開發的產品皆為鼻噴劑型，直接在人體黏膜誘發先天免疫反應，在病毒入侵第一時間抵禦、治療，甚至預防。目前進度最快的鼻噴劑型流感疫苗，已完成II期臨床試驗將伺機啟動三期臨床。

徐悠深認為，過去台廠的藥物開發多以商業利益導向，新興傳染疾病的醫藥研發較不受重視，這波本土疫情的爆發對台灣公衛防疫帶來不小挑戰，但也正是充實自身抗疫量能的機會，政府若願意鼓勵在新興傳染疾病的研究與相關應用產品的開發，包括醫材、診斷與藥物、疫苗等，相信很快就會有成果，並有助相關次產業的中長線發展。

流感疫苗 肺炎 流感病毒

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