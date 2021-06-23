康誠生技攜手羅氏引進快篩 為企業提供自我檢測方案

康誠生技與羅氏今天宣布，推出快篩試劑，可以在第一時間由企業自行找出感染者，並與親密接觸者立即分流隔離，避免在空窗期傳播，防堵病毒傳播從政府落實到民間與企業，為企業持續營運找到解方。

康誠生技獲得羅氏正式授權為企業團購通路總經銷，結合其母公司鴻海科技集團旗下康聯生醫子公司康儀科技、關係企業永悅健康的醫療生技服務專業，從企業防疫管控的各類服務著手，為企業提供全方位的防疫解決方案。

居家快篩試劑除了提供個人在藥局、藥妝及超商體系購買外，更結合企業持續營運之員工健康管理目標，將檢測套組深入全台各類型企業，從製造、金融與服務各領域，將快篩檢測套組直接發放給員工，於分組辦公返回辦公區前，或每周上班日固定提供員工篩查。

配合中央流行疫情指揮中心廣篩策略之指引，當居家篩檢陽性之民眾，再導回社區篩檢站，有效提供經常進出熱區或高風險地區之員工，簡便的篩查工具，以避免社區篩檢站群聚或移動風險。

羅氏首批檢測套組於6月20日空運抵台後，康誠生技隨即接獲數百家企業團購需求，羅氏本周已空運110萬劑，下周空運量達140萬劑，未來每周都能持續供應百萬劑快篩試劑。這兩日已從康聯生醫（6665）子公司康儀科技倉庫持續出貨，本日即將出貨的訂單中，在單一企業即達兩萬劑量，據該企業表示，為工廠重要營運需求，以居家自我快篩檢測作為防疫管理工具，以降低營運風險。

除此之外，亦有金融、服務、物流等企業，採購本試劑作為三級警戒下高風險或無法改變人與人接觸的營運模式下，最經濟、快速的持續營運方案。康誠生技已接獲千大企業與中小企業主動來電洽詢，羅氏將持續空運試劑抵台，以確保企業採購及服務需求。

康聯生醫暨旗下子公司皆在防疫最前線為台灣防疫付出一己之力。康聯生醫提供企業快篩醫護臨場代檢整合服務，結合專業醫療機構之醫護團隊，為企業執行臨場代檢抗原快篩服務，從試劑採購、快篩代檢、通報到廢棄物處理等，由專業團隊提供一條龍整體服務。

至於子公司康儀科技持續不間斷的醫療物流服務，提供病毒檢測之採檢管、檢驗儀器設備、檢驗試劑、新冠抗原快篩試劑等，服務全台醫療機構、檢驗中心、實驗室等通路；子公司康誠生技取得羅氏居家快篩試劑企業通路總經銷。康聯生醫結合旗下子公司，從不同專業領域發揮影響力。