安勤攜手國家地震中心 打造室內定位系統

工業電腦廠安勤科技（3479）為了減少工安意外以及更有效的結合AI影像辨識來量測鋼筋綁紮是否合乎工程安全，安勤科技與國震中心、臺大土木系合設人工智慧AI研究中心、中興工程顧問、吉普司科技，一同打造國家地震中心的室內定位系統，幫助測驗室內定位在營造產業的輔助與應用，用新科技提升營造業的效能。

很多營造公司如今都擁有自己的工廠，以生產建築所需的材料，但要製造多樣化的建材，需要管理的人員、元件與區域也會很多，往往會有管理人力不足、資產丟失等狀況。使用室內定位能讓管理者在載具上如同開啟Google maps一樣，定位各個目標的位置，管理各個人員與資產的位置與進出，並用電子圍籬來管理進出權限，避免資產的遺失。

這可以讓工廠內管理的效率提升，降低管理人員的負擔、縮短搜索時間的同時也避免資產的進出的遺失。在工業領域，室內定位做為輔助管理的系統已行之有年，臺大土木系研究團隊韓仁毓教授相信室內定位在營造產業的施工監造與倉儲管理上也能給出一樣的好成績。

營造現場使用塔吊起重工程時，常因施工案場地廣樓高，導致操作技術人員無法直接看到目標據點來操作，又因為危安考量無法派遣監工去實地監控，造成無法確定操作精準度與掌握性。而當我們將室內定位裝置在施工區域時，操作人員可以透過平台快速確認案場內是否還有配有標籤的工作人員，加快作業速度的同時，也避免危險發生。

另一方面，工安單位也可結合影像技術，在人員進入施工現場時利用辨識功能確認人員是否帶安全帽、臉部特徵、體溫等等，輔以定位技術，工作人員有問題可以隨時透過標籤發送通知，管理者能隨時能知道人員位置，方便管理現場施工人員。

臺大土木研究團隊提出了匹配技術結合無人攝影機的檢測概念，可以讓無人攝影機去檢測施工狀況，匹配BIM(Building Information Modeling)模型與實際施工現場是否吻合，如鋼筋的間距與角度是否有符合安全法規等等。

定位技術在此概念中扮演著輔助無人攝影機確認目標的位置與方向的角色，無人攝影機可裝上室內定位標籤，深入環繞各個鋼筋柱，即時拍攝與傳回伺服器做AI影像辨識與匹配，此時並可以透過定位平台得知鏡頭是對應著該鋼筋四角的絕對位置而不會混淆。這樣會讓無人檢測變得更有效率，也避免操作人員在室內操作無人機時有迷航的困擾。